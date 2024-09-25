25 сентября 2024, 17:26

За пропаганду чайлдфри предложили штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей

РИА «Новости»
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Законопроект о штрафах в размере до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму. Об этом следует из парламентской базы данных.

«Одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», - указали депутаты в пояснительной записке.

Всего проект подписали 166 парламентариев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил , что пропаганду бездетности запретят в интернете, СМИ, рекламе и фильмах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил , что у Кремля нет четкой позиции по запрету идеологии чайлдфри на законодательном уровне, но в России нужно делать все, что способствует повышению рождаемости.

Штрафы Дети Госдума РФ
25 сентября 2024, 17:32
Россиян обяжут сразу регистрировать построенные дома
РИА «Новости»
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет россиян регистрировать права на здания и сооружения, построенные на земельных участках, сразу после завершения строительных работ. Об этом сообщил ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что инициатива направлена на снижение числа объектов, которые используются без регистрации в ЕГРН. Также власти хотят предотвратить случаи владения постройками без законных прав на земельные участки, на которых они расположены.

Судя по проекту закона, застройщиков обяжут ставить построенные дома на кадастровый учет и оформлять права на них. Граждане смогут использовать объекты, разрешенные к строительству без получения специального разрешения, только после их регистрации. В документе также предусмотрели ответственность за несвоевременную регистрацию дома.

Ранее россиянам рассказали, что они могут остаться без дачи , если в течение трех лет не будут заниматься земельным участком.

Госдума РФ Строительство
25 сентября 2024, 14:35
«Какой-то, мягко говоря, бред». Зачем штрафовать за курение за рулем?
РИА «Новости»
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Водителей в России предложили штрафовать за курение за рулем. Предполагается, что камеры начнут фиксировать и использование смартфона. Какие в этой идее есть изъяны и к чему она приведет, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

Он напомнил, что курение за рулем официально не запрещено, а у концепции, при которой водитель должен держать на руле обе руки, есть недостатки.

«У вас в машине стоят навигаторы и климатические установки. Если ты едешь, допустим, стало тебе жарко. <...>По этой логике я должен что, поставить машину на обочине, включить аварийную сигнализацию, понизить на один градус, нажав на кнопку на передней панели, и после этого поехать дальше? Какой-то, мягко говоря, бред», - заявил Лигачев.

Собеседник 360.ru выразил уверенность, что большинство водителей здравомыслящие и не будут отвлекаться от дороги в сколько-нибудь опасной ситуации.

«У нас сначала принимают законы, а потом уже думают о том, как их воплощать в жизнь», - подытожил эксперт.

Ранее автоинструктор Сергей Цыганков поддержал идею о наказании водителей за опасное вождение.

Штрафы Курение Машины Водители
24 сентября 2024, 22:45
В семечках из магазинов Петербурга нашли яд
Freepik
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Кадмий обнаружили в семечках из магазинов Санкт-Петербурга. При высоких концентрациях он может вызвать патологические изменения в организме человека, сообщил сайт kp.ru.

Исследование провели сотрудники «Общественного контроля». Они пришли к выводу, что в каждой из 10 проверенных пачек семечек из петербургских магазинов содержался опасный яд.

В процессе развития подсолнечника в его семенах может накапливаться кадмий. Он попадает в почву вместе с фосфатами, которые используют в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

В организации уточнили, что употребление 100 граммов семечек может привести к тому, что в организм человека попадет треть допустимой для него дозы токсичного металла. Это может вызвать заболевания легких увеличить риск развития онкологических заболеваний.

В Петербурге после выборов зафиксировали 24 случая острых кишечных инфекций среди полицейских и сотрудников избирательной комиссии. Выяснилось, что в обедах на избирательных участках содержались кишечная палочка и сальмонелла.

Исследования Санкт-Петербург Магазины Удобрения
24 сентября 2024, 21:16
Войсковых священников призвали бороться с неоязычеством в армии
РИА «Новости»
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Популярность неоязыческих культов начала расти среди российских военнослужащих. Вступить в борьбу за чистоту духовности солдат призвал войсковых священников патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что священнослужители в своих проповедях или беседах с военными должны напоминать о подвигах христианских святых, которые имели отношение к военной службе.

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит насилию, силе. А армия - это место, где проявляется человеческая сила», - привело слова патриарха РИА «Новости».

Глава РПЦ подчеркнул, что продвигающие идеи неоязычества считают, что христианство не совместимо с воинским героизмом. Но это далеко не так, поэтому задача священников сделать так, чтобы эти идеи не распространялись.

Также предстоятель Русской православной церкви заявил, что неоязычество проникло в российские школы для влияния на будущие поколения. Патриарх призвал сделать все, чтобы не дать погубить молодежь.

«Не было бы Русской церкви - не было бы России в том виде, в каком она существует, не было бы объединения славянских народов и создания великой нации. Отрицание этого вклада означает подрыв фундамента идентичности нашего народа», - подытожил Кирилл.

В конце августа в Краснодарском крае силовики задержали организаторов ячейки китайской секты «Фалуньгун»*. В региональном главке СК уточнили, что задержанные на протяжении двух лет вовлекали в свою организацию новых адептов и распространяли специальную литературу.

*Организация, признанная нежелательной в России.

Священники РПЦ Военные Религия Армия Патриарх Кирилл

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