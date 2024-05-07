«За него голосуют». Шахназаров назвал Путина лучшим президентом
Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров назвал Владимира Путина лучшим президентом для России. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru перед церемонией инаугурации в Кремле.
Шахназаров выразил уверенность, что Путин пользуется поддержкой народа. Население страны считает, что постоянная смена правителей была бы невыгодна для России.
«За него голосуют. На Западе этого не понимают», - подчеркнул режиссер.
По его мнению, Путину удается справляться со сложным многонациональным и многоконфессиональным государством.
«У него огромный опыт, огромный авторитет. <…> Ему доверяют», - отметил Шахназаров.
Церемония инаугурации президента началась в Кремле. Эта процедура зафиксирована в Конституции России. После нее Путин официально вступит в должность.