За 2 дня для семей жертв и пострадавших при теракте собрали более 360 млн рублей

«Всего за двое суток общими усилиями всей страны нам удалось собрать 367 847 147 рублей», - уточнил Савчук.

Эти средства направят на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал при теракте 22 марта.

В РКК обратили внимание, что более 220 миллионов рублей перевели физические лица, и это, по оценке организации, беспрецедентный случай для последних лет. Более 140 миллионов поступило от юридических лиц, включая крупный бизнес и ИП.

Средства, которые собираются через «Сбер» на счет Российского Красного Креста, направят на адресную помощь и поддержку в долгосрочном периоде.

Савчук также обратил внимание, что сейчас идет формирование состава специальной комиссии. В нее войдут представители органов власти по соцблоку от Москвы и Подмосковья, общественные деятели, представители пострадавших, а также самого РКК.

Комиссия будет заниматься выработкой и координацией мер поддержки, порядком оказания помощи. Также она будет определять категории благополучателей и направления расходования средств.