29 мая 2024, 16:52

Южные регионы подготовились к уборке урожая

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Южные регионы России уже готовы приступить к уборке урожая. Такое заявление сделал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на совещании во время поездки в Краснодарский край.

«Ключевой задачей является получение максимальной урожайности с каждого засеянного гектара», - передали в пресс-службе Минсельхоза России.

В этом году на юге страны расширили посевы отечественной селекции. В этих регионах выращивают зерновые и зернобобовые культуры, овощи, ягоды, сахарную свеклу, масличные культуры.

Ранее в России прошли аномальные майские заморозки, из-за которых часть культур погибла. Страна лишилась посевов на территории в 830 тысяч гектаров - это около 1% от всей засеянной площади. Минсельхоз России решил ввести федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Андрей Разин Сельское хозяйство Россия Краснодарский край
29 мая 2024, 17:19
Упростить работодателям связь со службой занятости предложили в России
Global Look Press
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Минтруд предложил упростить российским работодателям связь со службой занятости. Сейчас компании обязаны передавать ей ряд сведений через сайт «Работа России». Если законопроект, разработанный в министерстве, примут, это можно будет делать через рекрутинговые сайты и другие ресурсы.

По действующему законодательству, работодатели должны размещать через «Работу России» сведения об имеющихся вакансиях, выполнении квоты для приема на работу граждан с инвалидностью, а также о ликвидации компании и закрытии ИП, сокращении штата, процедуре банкротства, введении режима неполного рабочего дня/недели или простоя и переводе сотрудников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ.

Предполагается, что нововведение сократит время HR-служб на дублирование информации на коммерческой и государственной платформе. Если законопроект примут, работодатели смогут передавать эти данные через сайты HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру» и единую информсистему управления кадровым составом ФГИС ЕИСУКС. Полный перечень сайтов сформирует Роструд.

Минтруд РФ Россия Работа
29 мая 2024, 16:57
Росконгресс назвал участников программы форума «Лекарственная безопасность»
РИА «Новости»
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В первый день работы ПМЭФ-2024 состоится форум «Лекарственная безопасность». Его программу опубликовали на официальном сайте мероприятия, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс». Форум пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ и комитета по охране здоровья Госдумы. Его цель - обсудить актуальные вопросы развития отрасли, а также поддержать передовых отечественных производителей лекарственных средств. Планируется, что участники дискуссии обсудят новые подходы к обращению лекарственных препаратов, будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний, инновационную фармацевтику и генетику.

«Особое внимание в этом году будет уделено лекарственной безопасности на пространстве БРИКС», - отметил советник президента Антон Кобяков.

В форуме примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина, генеральный директор «АстраЗенека» Россия и Евразия Ирина Панарина, генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро и другие.

В соответствии с тем, что сегодня Россия председательствует в БРИКС, значительная часть деловой программы будет состоять из вопросов, связанных с развитием плодотворного сотрудничества между странами объединения в сфере здравоохранения.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 16:53
«Я тоже была удивлена». Москалькова — об аресте генерала Попова
РИА «Новости»
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Решение суда об аресте экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова удивило уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Ее слова привел ТАСС.

Омбудсмен пообещала внимательно рассмотреть решение инстанции на встрече с депутатами по итогам работы в 2023 году.

«Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова», - подчеркнула Москалькова.

Она также заявила, что просмотрит аргументы суда, которые подтвердили бы избрание Попову такой меры пресечения.

Несколько дней назад стало известно, что Попова оставили в СИЗО. Генерала подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.

Суд Аресты
29 мая 2024, 16:43
Воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ — Кравцов
РИА «Новости»
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Учениц воронежской школы № 62 не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщил Telegram-канал Shot.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, - они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», - сказал он.

Ранее появилась информация, что воронежских школьниц якобы заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения. Полиция начала проверку, а свидетелей происшествия попросили обратиться в Минобразования.

Охрана якобы требовала от девушек снять бюстгальтеры, в одном случае даже трусы, чтобы пройти рамку металлодетектора. Депутат Нина Останина назвала случившееся страшной и циничной ситуацией , которая унижет достоинство детей. Кроме того, школьники испытали сильный стресс перед задачей экзамена.

ЕГЭ Школы Скандалы Россия Школьники Полиция

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