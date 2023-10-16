Юрист рассказал, за какие фото в Сети грозит штраф в 5 миллионов

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Кудерко пояснила, что размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Законом запрещена публикация фотографии без письменного согласия человека, размещенного на публикуемом снимке. Особенно важно это условие для фотографов-любителей. Исключением являются случаи, когда человек попадает в кадр случайно, или является частью общей композиции.

Но ни при каких обстоятельствах нельзя выкладывать фото несовершеннолетних без письменного согласия их родителей. Это запрещено даже при условии, что ребенок случайно попал в кадр.

За использование авторских фотографий без разрешения правообладателя грозят крупные штрафы - от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Если снимок опубликован в общем доступе, то при его использовании нужно сделать ссылку на автора и источник, из которого была взята фотография.