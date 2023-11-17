17 ноября 2023, 04:07

Юрист рассказал, кому поднимут пенсии в 2024 году по новому закону

РИА «Новости»
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Одобренный Государственной думой в трех чтениях закон об увеличении средних пенсионных выплат для неработающих граждан изменит размер пенсий у 32 миллионов россиян. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью «Прайм».

По его словам, закон подразумевает увеличение среднего размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на 1572 рубля. Средняя величина этой выплаты будет 22 605 рублей. Также на 1631 рубль поднимут пенсию по старости, в итоге она составит 23 449 рублей.

Помимо этого, пенсии для неработающих пенсионеров с начала 2024 года вырастут на 7,5%. В бюджете на 2024 год на повышение пенсионных выплат предусмотрели примерно 234 миллиарда рублей.

Ранее Иван Соловьев рассказал, что врачи, учителя, водители и сотрудники вредных предприятий имеют право выйти на пенсию досрочно. Он отметил, что некоторые россияне не знают об этой возможности.

Также депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительную фиксированную выплату к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течении жизни имели на иждивении троих и более детей. По ее мнению, такая мера социальной поддержки может положительно повлиять на демографию.

Пенсия Пенсионеры Госдума РФ Россия
16 ноября 2023, 23:51
Смартфоны под замок. Учителя начнут отбирать гаджеты у школьников?
pxhere.com
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов на уроках. Новые правила предложили сделать едиными для всех учебных заведений. В прошлом году такое ограничение вводило Минпросвещения, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. В чем заключается суть законопроекта и зачем он нужен — в материале «360».

Детали законопроекта Поправки коснутся закона «Об образовании». Авторами инициативы выступили зампреды Госдумы Петр Толстой и Борис Чернышов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и ряд их коллег из разных фракций, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова.

Главным изменением в проекте закона стал запрет на использование смартфонов во время занятий за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой или экстренных ситуаций. Под последними подразумевается угроза жизни или здоровью учащихся, работников школы и в другие ЧС.

Председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова объяснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. При этом школы сами решат, как реализовать запрет смартфонов на практике.

Согласно документу, к обязанностям учащихся предложили отнести соблюдение дисциплины на занятиях и правил поведения в школах. Контроль будут осуществлять педагоги и руководители образовательных учреждений.

Законопроект также предусматривает, что учителя имеют право на защиту от всех форм физического и психического насилия. Педагоги смогут обращаться в органы управления учебных заведений с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим и ущемляющим права педагогов.

Он также предложил прописать, каких именно устройств коснется законопроект. Ольга Казакова еще до рассмотрения документа не исключила его доработку ко второму чтению, поскольку норма вызвала большой интерес среди экспертов и в обществе.

«Отключите ваши мобильные телефоны» Первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в беседе с «360» подчеркнул, что положение о запрете смартфонов поддержало подавляющее большинство учителей.

«Дело в том, что довольно часто ребята отвлекаются от материала урока на мобильные телефоны. Вместе с тем напомню, что законопроект предполагает возможность использования мобильных телефонов тогда, когда это нужно в учебном процессе», - заявил парламентарий.

Он назвал возможные способы реализации этой меры в школах. По его словам, здесь есть по меньшей мере два варианта развития событий.

Почему нельзя полностью запретить смартфоны в школах Депутаты получили огромное количество писем от родителей, которые потребовали полностью запретить мобильные телефоны в школах по примеру Франции. Однако в России в нынешней ситуации это не совсем правильно, отметил Смолин.

«Во Франции, прежде чем запрещать мобильные телефоны, реализовали проект „Ноутбук каждому ученику“. Поэтому когда нужно работать с информационными технологиями на уроках, там есть на чем работать. У нас - далеко не всегда», - отметил депутат.

Он добавил, что экстренные ситуация в школах - не редкость. В последнее время приходилось часто наблюдать случаи публичного насилия в учебных заведениях, также бывают пожары и другие подобные ситуации, заключил Смолин.

Госдума может рассмотреть законопроект об ограничении телефонов в школах во втором чтении в начале декабря, сообщил Володин на пленарном заседании. По словам Казаковой, на предоставление поправок у депутатов есть 15 дней.

Зачем нужен запрет Родители и учителя давно просили ввести запрет на использование смартфонов во время уроков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поправки повысят уровень дисциплины, а дети не будут отвлекаться от учебного процесса. Принятие закона также повысит авторитет педагогов и поспособствует живому общению в классе.

«Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», - подчеркнул Володин.

Казакова уточнила, что такая мера позволит улучшить качество образования за счет вовлеченности школьников в учебный процесс. При подготовке проекта депутаты отталкивались от мнения родителей и преподавателей.

«А зачастую и сами старшеклассники, студенты об этом говорят, что на уроках обучающиеся должны учиться, а не отвлекаться на гаджеты. На уроке должно идти прямое взаимодействие с педагогом, тогда и качество обучения будет гарантировано», - добавила парламентарий.

Доработка законопроекта В ходе рассмотрения документа Володин обратил внимание, что нормы об использовании смартфонов несколько размыты. Ко второму чтению их следует уточнить и найти решение вопроса, которое устроит как родителей, так и учителей. Председатель ГД обратил внимание, что пока в поправках написано, что пользоваться телефонами можно, если это предусмотрено программой образования. Однако не совсем понятно, что именно это значит.

Дети Школы Госдума РФ Смартфоны
16 ноября 2023, 20:58
«Должны вернуться в школы». Депутат Колунов объяснил пользу традиционных уроков труда
unsplash.com
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать поправки в закон «Об образовании», которые помогут вернуть в школы обязательные уроки труда. Депутат от Подмосковья Сергей Колунов объяснил «360», почему необходимо реализовать эту инициативу.

Парламентарий озвучил идею о введении обязательных уроков труда в образовательных учреждениях осенью прошлого года после многочисленных поездок по предприятиям и строительным объектам Московской области.

«Тогда я лично убедился в нехватке людей рабочих профессий. Вдумайтесь, 600 тысяч человек - дефицит в обрабатывающей промышленности, 260 тысяч человек - нехватка кадров в сфере строительства и ЖКХ», - отметил Колунов.

По его словам, при отсутствии необходимых мер к 2030 году нехватка кадров превысит 400 тысяч человек.

Депутат добавил, что вскоре в законопроект «О внесении изменений в ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“» внесут поправки, направленные на замену предмета «Технология» в школах традиционными уроками труда.

«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы, привить детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и любовь к труду, создать престиж рабочим специальностям и, в перспективе, решить проблему дефицита кадров», - подчеркнул Колунов.

В октябре депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что дети на уроках труда должны заниматься конкретными делами. По ее словам, мальчикам нужно объяснять, как забивать гвозди, а девочек учить вязать и готовить.

Дети Школы
16 ноября 2023, 20:06
Следователи начали проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ
РИА «Новости»
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Следователи приступили к проверке после смерти бывшего командующего шестой армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова. Его тело обнаружили в доме в Ставропольском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК России по региону.

«По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - процитировало агентство ведомство.

Свиридова нашли мертвым 15 ноября в собственном доме. Рядом лежало тело, предположительно, жены генерала.

При первичном осмотре эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

Telegram-канал Baza уточнил, что супруги скончались около недели назад. Газовики взяли замеры в доме, но не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. Военному было 68 лет, его супруге - 72 года.

Армия Полиция ПВО
16 ноября 2023, 19:41
Авиакомпания «Ямал» избавилась от самолетов Airbus — СМИ
Фото: freepik.com
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Представители авиационной транспортной компании «Ямал», которая остается главным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, решили расторгнуть соглашения и вернуть государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три лайнера Airbus A321 из своего парка. Причиной тому послужили невыгодные новые условия для дальнейшего использования самолетов, сообщил РБК.

По данным издания, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих также сегодня заявил о планах на возврат бортов.

Последний раз эти воздушные суда вылетали в рейсы в конце прошлого месяца, об этом свидетельствует портал Flightradar24. Споттерский ресурс planespotter сообщил, что самолеты находятся сейчас на обслуживании.

РБК уточнил, что трем Airbus A321 около 19–20 лет. Наименее подержанный из них лайнер до поступления в «Ямал» выполнял полеты в «Аэрофлоте», два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана MEA - Middle East Airlines. В парке «Ямала» осталось еще 26 бортов.

Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны. Некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне.

Самолеты

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