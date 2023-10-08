Юрист рассказал, как защитить счет в банке от новой схемы мошенников

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Злоумышленник представляется сотрудником абонентского обслуживания сотового оператора и сообщает, что у пользователя якобы заканчивается соглашение с компанией. После этого мошенник долго рассказывает о технических деталях, а затем убеждает человека «подтвердить системе», что тот хочет продлить пользовательское соглашение на новый срок, назвав код. Будущая жертва получает его по СМС.

«На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет. Аферист продолжает погружать жертву в мелкие детали, отвлекая от главного», - объяснил Соловьев.

Затем аферист сообщает, что отправил клиенту ссылку, по которой нужно пройти и ввести код «для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения».

После этого преступники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах» и доступ к банковской карте.

Ранее стало известно о пожилой москвичке, которая отдала злоумышленникам почти семь миллионов рублей , попавших на самую известную схему мошенников «Ваш родственник попал в ДТП».