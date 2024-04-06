Юрист рассказал, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»

По его словам, если деньги пришли просто так, то владельцу карты следует насторожиться. Деньги нужно вернуть туда, откуда они пришли. В противном случае человека могут обвинить в необоснованном обогащении. Процесс возвращения тоже затягивать нежелательно.

«Если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», - заявил юрист.

Также «деньги из ниоткуда» - это излюбленный способ многих аферистов. Чтобы не попасть на уловку мошенников, возвращать полученные средства необходимо через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что мошенники становятся все более изобретательными. Теперь они перешли на сложные трехступенчатые схемы обмана.