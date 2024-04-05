Юрист перечислил льготы для предпенсионеров в 2024 году

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«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», - отметил юрист.

Также предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, не используемое для коммерческих целей. Обладателям этого статуса полагается вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток», добавил Виноградов.

Дополнительные льготы предпенсионерам может предоставить регион, информацию об этом можно получить в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как увеличить пенсию на 45%. Премиальные коэффициенты даются тем, кто поздно выходит на пенсию.