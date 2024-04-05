05 апреля 2024, 03:35

Юрист перечислил льготы для предпенсионеров в 2024 году

Freepik
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Предпенсионерами в 2024 году станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. К этому статусу прилагается ряд льгот, о них агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», - отметил юрист.

Также предпенсионеры освобождаются от налога на имущество, не используемое для коммерческих целей. Обладателям этого статуса полагается вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток», добавил Виноградов.

Дополнительные льготы предпенсионерам может предоставить регион, информацию об этом можно получить в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как увеличить пенсию на 45%. Премиальные коэффициенты даются тем, кто поздно выходит на пенсию.

Пенсия Льготы Налоги Женщины Мужчины
05 апреля 2024, 01:51
Минпросвещения обнародовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
РИА «Новости»
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Министерство посвящения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена в этом году. Документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов.

В проекте учли возможность пересдачи одного предмета.

«Проект <…> направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать [ЕГЭ] по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ - 4 и 5 июля 2024 года», - сказано в документе.

Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам остались прежними: 23 мая пройдут ЕГЭ по литературе, географии и химии, 28 мая - по русскому языку, 31 мая - по математике.

Ранее заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина рекомендовала родителям повышать самооценку своим детям перед важными экзаменами. Она отметила, что в тяжелых случаях можно отправить ребенка на беседу с психологом.

ЕГЭ Дети Школы Школьники Экзамены Образование
04 апреля 2024, 19:14
Бенефициаров «Макфы» заподозрили в оказании давления на суд
РИА «Новости»
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Появившаяся в СМИ информация о приостановке работы предприятий «Макфы» не соответствует действительности. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, сообщила «Российская газета».

По его словам, таким образом владельцы компании попытались оказать давление на суд и создать напряжение в обществе. Он также охарактеризовал эти действия как «пиар-фантазию», которую растиражировали средства массовой информации.

«Наложение ареста на активы холдинга не препятствуют выплате работникам заработной платы <…> производству и реализации готовой продукции», - подчеркнул он.

Ранее на все имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» наложили арест. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези».

Генпрокуратура РФ Суд
04 апреля 2024, 19:04
Группа «Пикник» анонсировала первый после теракта в «Крокусе» концерт в Москве
Global Look Press
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Первый после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» концерт группы «Пикник» в Москве пройдет 1 июня на «Live Арена». Об этом коллектив написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ „Октябрьский“ в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем - это наша общая боль», - добавили музыканты.

Они отметили, что слушателям сейчас необходима терапия музыкой. По словам исполнителей, никто и ничто не сможет сломать культуру.

Мероприятие планируют провести при усиленной охране. Билеты на концерты группы, которые должны были пройти 22 и 23 марта, будут действительны на новую дату.

Ранее российские музыканты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Его посвятили памяти жертв теракта в «Крокусе». Средства от стриминга пойдут на поддержку пострадавших.

Концерты Музыка Москва Теракт в «Крокусе»
04 апреля 2024, 18:01
Четверть опрошенных россиян признались, что не считают свои расходы на досуг
Unsplash
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Четверть опрошенных россиян — 25% — признались, что не считают, сколько тратят на досуг. Исследование провели «Одноклассники» и финтех-компания «ЮMoney». Целью было выяснить, как и с кем россияне предпочитают проводить свободное время, много ли денег у них на это уходит и каким они видят идеальный для себя выходной. В опросе приняли участие более тысячи пользователей электронного кошелька.

Как оказалось, 14% респондентов тратят на досуг от трех до пяти тысяч рублей в месяц, еще 11% - от одной до двух тысяч, 11% - от пяти до 10 тысяч. Только 7% назвали более крупную сумму - от 10 до 15 тысяч рублей.

Досуг с семьей предпочитают 24% опрошенных, с друзьями - 20%. Наедине с собой любят находиться 21%, еще 9% посвящают свободное время домашнему животному. А 4% и вовсе предпочитают общение с искусственным интеллектом.

Свободное время любят проводить дома 31%. Еще 22% сидят в соцсетях, 14% гуляют, 7% ходят в парки, 6% ездят на дачу, 5% посещают бары и рестораны.

Более 30% россиян встречаются с друзьями несколько раз в неделю. Аналитики ОК изучили открытые данные о том, как пользователи соцсети взаимодействуют друг с другом (отправляют виртуальные подарки, комментируют записи) и выяснили, что пользователи соцсети в среднем общаются с 10 друзьями в день, с 13 - каждую неделю, с 15 - как минимум ежемесячно.

По данным сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa», оборот парков отдыха, кемпингов, загородных отелей в первом квартале 2024 года увеличился на 32% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Количество покупок выросло на 20%, средний чек - на 10% (до 10 865 рублей). Оборот кафе и ресторанов увеличился в целых два раза, оплат стало на 93% больше. Средний чек вырос на 11% и достиг 2676 рублей.

Каждый третий опрошенный назвал идеальным выходной, в который можно не вылезать из кровати. В том, что любят играть в выходной в компьютерные игры, признались 11%. Учиться новому предпочитают 9%, заниматься шопингом - 4%, а 2% вовсе не используют гаджеты и не выходят в Сеть.

Семья Опросы Соцсети Деньги Рестораны

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