19 февраля 2024, 03:26

Юрист озвучил вопросы по законопроекту о запрете сдачи жилья в аренду без счетчиков

Freepik
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Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК, что эта инициатива вызывает много вопросов.

Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК , что эта инициатива вызывает много вопросов.

Собственник жилья оплачивает все расходы по ЖКХ, и вселить в квартиру он может кого угодно, не сдавая ее посуточно. Гостей принимать не запрещено, так же как и оставлять их на ночь. И хозяин квартиры вряд ли запретит им пользоваться газом или водой.

«Поэтому, безусловно, законопроект нуждается в более тщательном правовом и практическом осмыслении», - отметила Сулим.

В ноябре 2023 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает арендодателю сдавать посуточно квартиру, если в ней нет датчиков. Кроме того, для сдачи в аренду требуется согласие соседей. Эксперты в сфере ЖКХ заявили, что закон в таком виде негативно скажется на целом секторе российской экономики.

ЖКХ Законы Запреты Экономика
18 февраля 2024, 23:18
«Хватит стесняться». Симоньян подняла вопрос о российском гражданстве
РИА «Новости»
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Вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом нужно решить на законодательном уровне. Об этом главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян озвучила свое предложение на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным.

«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться - давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая напугана вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории», - пояснила она.

Симоньян также напомнила, что таким образом гражданство дают в Греции и Израиле. Главред считает, что пришло время открыть «ворота нашей страны русскому миру».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила внести правки в закон о защите частной собственности. В частности, речь шла о спасении запертых животных.

Законы Россия
18 февраля 2024, 20:35
Более 100 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации»
Freepik
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Порядка 115 тысяч москвичей, чьи дома входят в программу реновации, используют функционал суперсервиса «Переезд по программе реновации». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря приложению горожане заранее узнают дату переселения, состояние готовности квартир и проекта договора на нее. Кроме того, для них доступна возможность без очереди подойти в центр информирования по переселению для оформления договора на новую квартиру.

«Всего с момента запуска электронного помощника было отправлено свыше 923 тысяч таких уведомлений», - уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в числе преимуществ «Переезда по программе реновации» - полезные электронные услуги и специальные пошаговые инструкции для каждой конкретной ситуации, которые возникают при переезде.

С помощью сервиса можно узнать, какие документы нужны для переселения. Москвичи легко находят порядок действий для приобретения дополнительной жилплощади, а также могут узнать, что делать после выдачи ключей от новой квартиры.

По программе реновации в этом году снесли свыше 20 домов в Москве.

Технологии Реновация в Москве Москва
18 февраля 2024, 19:51
Посвященную строевым музыкантам XIX века выставку откроют в Москве
Викимедиа
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Выставку «И трубы их медные славу поют», посвященную военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия, откроют в музее-панораме «Бородинская битва» 19 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции посетители увидят разнообразные инструменты начала XIX века: от сигнальных и наградных труб до флейты и валторны, которые 200 лет назад звучали в походах и на полях сражений.

В выставочных залах также представят живописные работы и эстампы, на которых можно посмотреть на внешний облик военных музыкантов наполеоновской эпохи.

Выставку создали при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев и частных коллекционеров.

Дарвиновский музей в Москве покажет, как выглядели люди прошлых эпох.

Выставки Музеи Москва
18 февраля 2024, 17:50
Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти
РИА «Новости»
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Главным грехом людей, обладающих властными полномочиями, является потеря самокритики. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил после литургии в Троицком храме в Реутове, сообщил ТАСС.

По мнению патриарха, «завышение своего значения» и утрата критического взгляда на собственное поведение - это наиболее серьезные грехи среди лиц во власти. Когда люди начинают чрезмерно ценить свое влияние и зависимость других, у них появляется множество пороков.

Патриарх привел в качества примера евангельский отрывок о Закхее, начальнике мытарей, который раскаялся перед Христом за обогащение за счет простых людей.

Он указал, что на поучительность данного евангельского чтения должны обратить внимание представители власти. Такую работу нужно выполнять с особой честностью и внутренней силой, резюмировал предстоятель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл выступал с призывом запретить усыновлять детей гражданам тех стран, где разрешено менять пол.

РПЦ Патриарх Кирилл

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