Юрист объяснил, кого ждут штрафы за отсутствие умных счетчиков электричества

По словам юриста, по закону, после прекращения действия моратория власти смогут штрафовать поставщиков и сетевые организации, но не конечных потребителей энергии. Впрочем, энергетические компании могут в ответ на штрафы повысить тарифы для населения.

С другой стороны, мораторий на штрафы могут и продлить, заявил юрист. Это будет связано со сложной экономической обстановкой и необходимостью стабилизировать рынок электроэнергии.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах , которые вступят в силу с 1 января 2024 года. В частности, увеличатся штрафы в области обеспечения безопасности газового оборудования: недопуск в квартиру специалистов газовой службы будет стоить гражданам от пяти до 10 тысяч рублей. Вырастут штрафы за нарушений пожарной безопасности - до 15 тысяч. А незаконная перепланировка «обойдется» собственникам жилья в 2,5 тысячи рублей.

В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм» , кому придут штрафы.