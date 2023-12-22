22 декабря 2023, 04:34

Юрист объяснил, кого ждут штрафы за отсутствие умных счетчиков электричества

Freepik
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В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм», кому придут штрафы.

По словам юриста, по закону, после прекращения действия моратория власти смогут штрафовать поставщиков и сетевые организации, но не конечных потребителей энергии. Впрочем, энергетические компании могут в ответ на штрафы повысить тарифы для населения.

С другой стороны, мораторий на штрафы могут и продлить, заявил юрист. Это будет связано со сложной экономической обстановкой и необходимостью стабилизировать рынок электроэнергии.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах , которые вступят в силу с 1 января 2024 года. В частности, увеличатся штрафы в области обеспечения безопасности газового оборудования: недопуск в квартиру специалистов газовой службы будет стоить гражданам от пяти до 10 тысяч рублей. Вырастут штрафы за нарушений пожарной безопасности - до 15 тысяч. А незаконная перепланировка «обойдется» собственникам жилья в 2,5 тысячи рублей.

В январе 2024 года истекает мораторий на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию в многоквартирных домах. Юрист Сергей Сергеев рассказал агентству «Прайм» , кому придут штрафы.

Штрафы Электричество
22 декабря 2023, 04:12
Россиян предупредили о магнитных бурях с 22 по 24 декабря
Unsplash
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Россиян предупредили, что в период с 22 по 24 декабря ожидаются магнитные бури до четырех баллов. Об этом сообщило петербургское издание «Главсовет».

«Четыре балла - не сильно большое значение, но метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание. Рекомендуется не перетруждаться, больше отдыхать, находиться на свежем воздухе», - уточнило издание.

Согласно прогнозам, эти дни станут сложными для метеозависимых людей. Ожидается новый удар мощностью до четырех баллов. Хорошая новость, что эта буря станет завершающей в 2023 году.

В пятницу, 22 декабря, ожидается малая геомагнитная буря, которая достигнет максимально четырех баллов. Наиболее заметна она будет в вечернее время.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в ближайшее время новых магнитных бурь не ожидается. По его словам, начиная со вторника, 19 декабря, состояние магнитосферы колеблется от слабо возмущенной до возмущенной. Через пять дней все должно полностью утихнуть.

До этого климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева рассказала, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Россия Погода Магнитные бури
22 декабря 2023, 02:10
Роскачество нашло кишечную палочку в восьми марках красной икры
Freepik
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Специалисты Роскачества выявили кишечную палочку в восьми марках красной икры. Информация об этом появилась на сайте национальной системы мониторинга.

Всего специалисты службы исследовали 24 марки красной икры. И в трети из них обнаружили кишечную палочку. Это марки «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

Шесть товаров не прошли тест на микробную безопасность, в пяти количество соли не соответствует ГОСТу.

Зато во всей исследованной икре специалисты Роскачества не нашли патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, и личинок паразитов.

Ранее эксперты рассказали «360», чем грозит кишечная палочка в икре , и как выбрать этот продукт к новогоднему столу, чтобы не отравиться.

Роскачество Продукты
22 декабря 2023, 00:22
Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта
РИА «Новости»
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Российские пограничники начали изымать у соотечественников загранпаспорта, имеющие опечатки в написании фамилии, имени или дате рождения. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пока только два россиянина попали в такую ситуацию.

«Первый случай - опечатка в имени, второй случай - пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», - сказала Ломидзе.

Новые правила , определяющие основания для признания заграничных паспортов недействительными, вступили в силу 11 декабря. Теперь любые неточности могут стать поводом для аннулирования паспорта.

Ранее адвокат Кирилл Данилов назвал случаи, при которых загранпаспорт могут признать недействительным. Одной из причин является утрата документа. Кроме того, основаниями послужат изменения фамилии, имени или отчества владельца удостоверения личности. Также не будет иметь силы паспорт, для оформления которого использовались поддельные данные.

Паспорта Правила Россия
21 декабря 2023, 23:14
Уловки застройщиков и страх потерять квартиру. В российских законах нашли пробелы
РИА «Новости»
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Застройщики в России иногда идут на хитрость, чтобы добрать неполученную прибыль. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» пояснил, что причина — в наслоении законодательных норм.

Собеседник «360» заметил, что по-хорошему подобную практику необходимо запрещать. Он заметил что после покупки квартиры все, что находится вокруг - неотъемлемая часть жилой собственности покупателя и к нему должна перейти вся полнота прав.

В качестве обратного примера Склянчук привел случаи максимально широкого межевания по инициативе жителей.

«Муниципалитеты выдохнули - все, пожалуйста, все ваше, платите, содержите. А теперь люди говорят, мол, мы не можем так много платить, заберите обратно. А муниципалитеты не хотят», - заметил эксперт.

В каких случаях могут отобрать квартиру? Бояться потерять квартиру тем, кто столкнулся с использованием застройщиками описанной схемы, не стоит. Склянчук напомнил, что жилплощади в России можно лишиться только по решению суда.

«Квартиру за долги можно забрать только через суд. У нас это редкая практика - у нас очень социально ориентированное государства. В других странах не церемонятся», - подчеркнул собеседник «360».

Он рассказал о практике трехцветных квитанций за рубежом: белые означают, что все в порядке, желтые предупреждают о задолженности, а красные - знак того, что у человека есть сутки, чтобы освободить помещение, потом его просто выселят.

«С одной стороны, Жилищный кодекс, бремя содержания не только своей квартиры, но и общедомового имущества, на баланс здесь может входить, например, детская игровая площадка, клумбы, дорожки, пандус», - отметил он.

Ситуацию, когда застройщик продает только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом, Склянчук назвал уловкой.

Поведение застройщиков он объяснил желанием добирать неполученную прибыль не только с продажи квадратных метров, но и с их эксплуатации.

«Они понимают, что, если построят, лет 5-10 делать ничего не надо - все новое и не сильно быстро сломается, а деньги капают. <…> У застройщика, как правило, есть своя управляющая компания, которую „прикрепляют“ к этому же дому и [таким образом] добирают в стоимости квадратных метров», - добавил Склянчук.

Аренду земельного участка он посчитал схемой и пробелом в законодательстве, которые позволяют отделить функциональное назначение примыкающего участка к жилому дому.

Застройщики в России иногда идут на хитрость, чтобы добрать неполученную прибыль. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» пояснил, что причина - в наслоении законодательных норм.

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