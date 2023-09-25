Юным москвичам помогут выбрать творческую профессию

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Занятия в бесплатных кружках начнутся 2 октября. Они будут проходить на площадках объединений культурных центров (ОКЦ) города до апреля 2024 года. Детей познакомят с особенностями разных профессий, проведут для них экскурсии в офисах креативных компаний и подготовят конкурсы.

Программа кружков включит в себя четыре модуля из 26 занятий. Они охватят как общие темы, такие как поиск личной мотивации, так и более конкретные, связанные с каждой специальностью в отдельности.

Занятия продолжительностью два часа будут проводиться в группах по 25 человек один раз в неделю. В зимний период предусмотрены каникулы.

На сайте проекта будет доступен сервис по профессиональной навигации, который поможет участникам определить их таланты, найти новые интересы, выбрать направление, в котором они хотели бы работать в будущем, и даже спланировать свою карьеру. В каталоге будет представлено более 120 творческих профессий с подробными описаниями их основных задач, функций и возможностями применения в столице.

Запись на занятия откроется на сайте mos.ru , а также очно на площадках объединений культурных центров ОКЦ.

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