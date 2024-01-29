Юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте «Детство в городе»

На территории Мосстройинформа 19 февраля пройдут мастер-классы и интеллектуальные игры.

На первом занятии дети в возрасте от шести до 12 лет познакомятся с историей столицы на творческом мастер-классе «Мой город Москва». Они смогут создать уникальную лэпбук-книгу, наполненную интерактивными элементами.

Для возрастной категории от пяти до 10 лет подготовят мастер-класс «Построй свой город», где участники, как настоящие архитекторы, возведут картонный и пластилиновый город по собственному дизайну, который может быть как футуристическим пространством, так и точным отображением их родного города.

Подростки от 12 до 15 лет примут участие в киноквизе, который позволит взглянуть на Москву глазами режиссера и проверить свои знания о фильмах, связанных с городом.

Для участников 12-15 лет 21 февраля пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг» в формате захватывающей викторины. Для победы в игре потребуются эрудиция и логика, знания о столичной архитектуре и истории.

Ранее детско-подростковый клуб по спортивной рыбалке «Химкинские акулята» провел семейный спортивный праздник. Участниками мероприятия стали семьи воспитанников из трех школ округа.