29 января 2024, 18:29

Юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте «Детство в городе»

Unsplash
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В рамках проекта «Детство в городе» ГБУ «Мосстройинформ» проведет серию образовательных программ для молодежи в возрасте от пяти до 15 лет. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На территории Мосстройинформа 19 февраля пройдут мастер-классы и интеллектуальные игры.

На первом занятии дети в возрасте от шести до 12 лет познакомятся с историей столицы на творческом мастер-классе «Мой город Москва». Они смогут создать уникальную лэпбук-книгу, наполненную интерактивными элементами.

Для возрастной категории от пяти до 10 лет подготовят мастер-класс «Построй свой город», где участники, как настоящие архитекторы, возведут картонный и пластилиновый город по собственному дизайну, который может быть как футуристическим пространством, так и точным отображением их родного города.

Подростки от 12 до 15 лет примут участие в киноквизе, который позволит взглянуть на Москву глазами режиссера и проверить свои знания о фильмах, связанных с городом.

Для участников 12-15 лет 21 февраля пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг» в формате захватывающей викторины. Для победы в игре потребуются эрудиция и логика, знания о столичной архитектуре и истории.

Ранее детско-подростковый клуб по спортивной рыбалке «Химкинские акулята» провел семейный спортивный праздник. Участниками мероприятия стали семьи воспитанников из трех школ округа.

Дети Школьники Москва
29 января 2024, 18:47
Лучшие фотоснимки новогодних электробусов выберут в Москве
Unsplash
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Москвичи смогут проголосовать за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов на интерактивной платформе «Активный гражданин». Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«В честь Нового года мы празднично оформили более 750 единиц техники», - уточнил он.

С 17 января жители города отправляли изображения эффектно оформленных электробусов на специальный электронный адрес. Москвичи увидят двадцать лучших фотографий, отобранных жюри. Авторы пяти фотографий, набравших наивысшее количество голосов, получат призы от организаторов мероприятия - Мосгортранса и проекта «Активный гражданин».

В этом году особенно примечательным стал электробус, похожий на вязаный синий свитер с узорами в виде снежинок, елки и номером 2024. Его можно увидеть в центре столицы.

Кроме того, москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов.

конкурсы Электромобили Технологии Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
29 января 2024, 18:46
Выжившему в мусоре йоркширскому терьеру из Петербурга сделают операцию
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Йоркширскому терьеру из Санкт-Петербурга, выжившему в спрессованном мусоре, сделают операцию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа компаний «Первый Спецтранс» — оператор по работе с отходами в СЗФО.

Йоркширскому терьеру из Санкт-Петербурга, выжившему в спрессованном мусоре, сделают операцию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа компаний «Первый Спецтранс» - оператор по работе с отходами в СЗФО.

Собаку обнаружили на мусорообрабатывающем заводе в Обухове в отходах, доставленных из разных районов города. Поначалу спасенному псу дали кличку Счастливчик, но в приюте назвали Брюликом.

Пока йорк остается в стационаре под круглосуточным наблюдением. Ветеринары стабилизировали состояние животного, а нефролог разрешил делать питомцу анестезию.

«Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше», - отметили в «Первом Спецтрансе».

У йоркширского терьера обнаружили болезни печени и почек, поэтому собаке нужны консультация диетолога и тщательно подобранная диета. Псу также потребуются дорогие препараты для поддержания работы сердца.

Несколько потенциальных хозяев уже заявили о желании забрать Счастливчика домой. Куратор питомца назначит с ними встречи после того, как йорка выпишут из клиники.

После спасения пса из мусора у него выявили несколько серьезных заболеваний , в том числе перелом ребер и коллапс трахеи.

Настоящих хозяев собаки найти не удалось: чип у Счастливчика не обнаружили, а клеймо на теле невозможно прочитать. Несколько человек, потерявших йоркширского терьера, звонили на завод в надежде, что в мусоре нашли их питомца, но приметы не совпали.

Санкт-Петербург Собаки Животные Мусор
29 января 2024, 18:05
Итоги работы кластера «Ломоносов» за год подвели в Москве
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
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Резидентами кластера «Ломоносов» в составе развивающегося научно-технологического центра «Воробьевы горы» при Московском государственном университете в течение года стали 60 компаний из разных сфер. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в кластер вошли инновационные компании, занимающиеся робототехникой, биомедициной, экологией, информационными технологиями. Они разместились на площади в 65 тысяч квадратных метров. Компании получили возможность разместиться в выставочных залах, лабораториях и офисных помещениях. Для совместной работы над инновациями в кластере собрали более 1,6 тысячи специалистов разного профиля.

Кластер «Ломоносов» способен предложить резидентам - как стартапам, так и зрелым компаниям - комплексные услуги по поддержке и развитию их проектов, отметила Сергунина.

«У большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки», - подчеркнула заммэра.

Ранее стало известно о том, что за неделю свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах». Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.

Бизнес Москва
29 января 2024, 16:36
Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Мосгорсуд оставил в силе решение оставить блогера Аяза Шабутдинова под стражей. Предприниматель останется под арестом до 16 февраля, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 12 декабря. Адвокаты Шабутдинова подали апелляцию, однако суд отказал в освобождении арестованного.

Бизнес-тренера и предпринимателя обвинили в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими признали 15 человек. Они сообщили, что Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов.

Несколько дней назад адвокат Сальникова подала апелляцию на арест Елены Блиновской, создателя «марафонов желаний». Ее отвезли в СИЗО 22 января. Причиной такого решения суда стали постоянные нарушения условий домашнего ареста. В частности, Блиновская организовала предновогоднюю вечернику, на которую пришли более 15 человек.

Мосгорсуд Суд Блогеры Москва

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