27 мая 2024, 05:05

Юная южносахалинка выиграла мировой конкурс красоты

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Жительница Южно-Сахалинска завоевала титул «Юная Супермодель Мира 2024» на конкурсе красоты в Нью-Дели. Об этом сообщил портал «Главный региональный».

Модельное соревнование состоялось в марте 2024 года. Участницы конкурса выступали с творческими номерами, участвовали в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. По итогам судейства жюри отдало победу 14-летней россиянке.

Ранее стало известно, что победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих титулов из-за домогательств и травли. Сначала пост о сложении титула разместила «Мисс США - 2023» Ноэлия Фойгт. Девушка объяснила свое решение психологическим состоянием. Через несколько дней с аналогичным заявлением выступила «Юная мисс США» Умасофия Шривастава, написав о травле на рабочем месте.

Позже матери обеих девушек заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей.

США Индия Красота конкурсы
27 мая 2024, 01:33
Депутат Госдумы посоветовал садоводам выкопать запрещенные цветы
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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения, если они оказались на участке. Его слова привело РИА «Новости».

Чаплин напомнил, что выращивание некоторых растений на участке запрещено и грозит садоводам-любителям уголовной ответственностью. Если же запрещенные растения появились случайно и в небольшом количестве, наказания не будет.

«Если человек посадил запрещенное растение до вступления закона в силу, то самым разумным решением будет просто его выкопать», - добавил Чаплин.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников растения - ипомеи трехцветной. Цветок содержит запрещенное вещество эргин. Адвокат Елена Кудерко пояснила, что строгость наказания зависит от количества кустов на участке. За 10-11 растений грозит до двух лет лишения свободы. А за 100 и более можно получить до восьми лет заключения.

Законы Депутаты Цветы
26 мая 2024, 15:24
Мантуров объяснил, чему научилась Россия после ухода западных компаний
РИА «Новости»
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Россия уже получила хороший урок после ухода западных компаний с отечественного рынка и не допустит повторения ситуации, аналогичной с Airbus и Boeing. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Вы знаете, я спущусь на землю с неба. Приведу пример насчет автомобильной промышленности. Демарш зарубежных производителей показал, что можно уехать за один день. Мы получили хороший урок, такого точно больше не допустим, повторения не будет», - заявил он в ответ на вопрос о действиях страны, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.

Мантуров добавил, что обслуживание самолетов Airbus и Boeing выполняется в предназначенный сроки и в соответствии с имеющимися требованиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал западные санкции источником проблем и возможностями для развития России.

Санкции Самолеты Россия Boeing
26 мая 2024, 10:34
Отметившие 80-летний юбилей россияне получат двойную пенсию в июне
РИА «Новости»
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В июне части россиян начислят повышенную пенсию. Ее получат те, кто в мае отметил 80-летний юбилей, сообщила «Парламентская газета».

В статье уточнили, что размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии. В 2024 году сумма достигла 8134 рублей и 88 копеек. Таким образом, выплата будет равняться 16 269 рублям.

Прибавку назначат с даты рождения, но поступят деньги только со следующего месяца. Подавать какие-либо дополнительные заявления не нужно - процесс автоматизировали.

Надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости. Ее не распространят на тех, кому выплачивают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца. Не стоит рассчитывать на повышенные выплаты и инвалидам первой группы после 80 лет.

Подмосковных пенсионеров предупредили об участившихся случаях мошенничества : злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что якобы выявили неучтенный стаж. Своим жертвам они предлагают оформить заявление на увеличение пенсии и просят продиктовать полученный в СМС-сообщении код, получая таким образом доступ к аккаунту госуслуг или мобильному банку.

Пенсия Выплаты в России Россия Деньги
26 мая 2024, 04:57
Россиянам рассказали, у кого могут изъять земельный участок
РИА «Новости»
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Россияне могут лишиться земельного участка, если своевременно не зарегистрируют его в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат объяснил, что органы местного самоуправления выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, внесенных в госреестр. При этом внесение в него таких сведений не означает, что право зарегистрировано.

«Если проведенные органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости», - пояснил он.

Гаврилов добавил, что участком можно распоряжаться только при его регистрации в ЕГРН. При этом информация об объекте должна отражаться на портале госуслуг и в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил расширить действие льготной программ доступного арендного жилья езе и на регионы в Арктической зоне , чтобы сократить отток населения и привлечь специалистов.

Госдума РФ Россия Недвижимость

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