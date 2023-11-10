Юбилейный спектакль «Ревизор» сыграют в Малом театре в Москве 14 ноября

В театре подчеркнули, что пьеса принадлежит к числу произведений, на которых основан его репертуар.

«„Ревизор“ был впервые показан в Малом в 1836 году; роль Городничего сыграл Михаил Щепкин, и его исполнение до сих пор считается эталонным. Нынешняя постановка была осуществлена в 2006 году», - отметили в Малом театре.

Спектакль пользуется большим успехом и стал важным событием в культурной жизни столицы. Кроме того, в 2007 году «Ревизор» удостоили премии Правительства России.

Остроумный и красочный спектакль создали Юрий Соломин и Василий Федоров. А режиссеры с заботой подошли к авторскому замыслу и духу самого театра.

Декорации Александра Глазунова, а костюмы - Константина Шамрина. Их сделали в лучших традициях учреждения. Музыка Григория Гоберника придает «Ревизору» дополнительное остроумие.

Ранее систему продажи билетов на «Щелкунчик» наладили в Большом театре.