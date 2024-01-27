27 января 2024, 10:12

Юбилейную выплату ко Дню освобождения блокадного Ленинграда получили 56 тысяч ветеранов

РИА «Новости»
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Социальный фонд РФ перечислил 56 тысячам ветеранов, проживающим в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике, юбилейную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель фонда Сергей Чирков, его слова процитировала пресс-служба организации.

«Блокада Ленинграда стала символом стойкости, единения и непреклонности духа нашего народа, когда каждый день был исполнен борьбы за выживание, дружбы, сострадания и бесстрашного героизма. Сегодня, как никогда, нам нужна эта память!» - заявил Чирков.

В Соцфонде подчеркнули, что День полного освобождения блокадного Ленинграда одновременно несет в себе болезненные воспоминания о страшных испытаниях, выпавших на долю людей, но и демонстрирует мужество и силу духа народа. Представители фонда поблагодарили ветеранов за их непоколебимость и доблесть.

«Вы являетесь символом нашей бесконечной силы и единства», - заключили в организации.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех его жителей. За жизнь люди стойко боролись 872 дня, несмотря на ежедневные бомбардировки и страшный голод.

Ленинградская блокада навсегда останется одной из самых трагичных, но в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Как заявил президент России Владимир Путин, россияне, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм - нравственный пример для всех.

Выплаты в России Ветераны Войны Россия Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
27 января 2024, 10:19
«Сильно нагружены долгами». Хуснуллин и Решетников поспорили из-за строительства дорог в Петербурге
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Во время совещания с президентом Владимиром Путиным, темой которого стали вопросы социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга, между министром экономического развития Максимом Решетниковым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным возник спор о строительстве дорог. В частности, дискуссия разгорелась о выборе приоритетности возведения Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) или Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), сообщил РБК.

Решетников пояснил, что из-за большого количества запущенных проектов, связанных со строительством дорог, возник скрытый дефицит в финансировании. Несмотря на то, что деньги выделят, так как дорожные проекты будут реализовывать в первую очередь, долги уже приближаются к «красным линиям».

«Госкомпании достаточно сильно нагружены долгами, и там ресурсов дальше брать на нее этот долг нет», - отметил глава Минэка.

В свою очередь Путин назвал более приоритетным проектом ШМСД, отметив, что желательно реализовать оба.

Хуснуллин не согласился с Решетниковым, заявив, что КАД-2 нужнее для жителей региона, так как они стремительно переезжают в Ленобласть. Он сравнил это с обстановкой в Москве в 2010 году и сказал, что этот проект будет более удачным, хотя ШМСД тоже даст развитие для города. Хуснуллин указал на перезагруженность существующего КАД и необходимость решить эту задачу.

В Новой Москве за 12 лет также удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали.

Санкт-Петербург Строительство Дороги
27 января 2024, 09:41
Володин обвинил страны НАТО в установлении фашистской идеологии
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Ровно 80 лет назад Ленинград освободили от фашистской блокады. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в памятную дату в своем Telegram-канале предупредил, что поддержка неонацизма странами НАТО может привести к новой мировой войне.

«Сегодня это особенно важно: спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову», - написал он.

Политик напомнил, что в конце прошлого года на Генеральной ассамблее ООН 49 стран отдали свои голоса против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В первую очередь речь идет о членах НАТО - США, Канаде, Британии, Франции, Германии, а также об Украине. По словам Володина, для лидеров государств НАТО фашистская идеология становится нормой.

Он добавил, что Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц оправдывают и спонсируют преступления украинских нацистов, а также одобряют политику геноцида и терроризма режима Зеленского.

«Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне», - подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что важно приложить все усилия для предотвращения этого.

Ранее шведов предупредили о последствиях вступления страны в НАТО. Россия примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить ослабления обороноспособности страны.

Россия НАТО
27 января 2024, 08:22
Более 102 млн россиян пройдут диспансеризацию и профосмотры
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Свыше 102 миллионов россиян должны пройти профилактические осмотры и диспансеризацию в 2024 году. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА «Новости».

«Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 миллиона человек», - сказал глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что в 2024 году россияне смогут проходить диспансеризацию на предприятиях. В 2023-и скрининговое обследование сделали 87 миллионов человек. В Подмосковье свое здоровье проверили свыше 3,2 миллиона жителей. Как отмечают медики это важно, потому что диспансеризация увеличивает продолжительность жизни.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что будут появляться новые опасные для человека вирусы. Возможна даже пандемия из-за искусственно созданных в качестве биологического оружия. Михаил Мурашко заявил, что Россия готова бороться с «болезнью Х» - система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости.

Здравоохранение Болезни Россия Диспансеризация
27 января 2024, 02:28
Мужчины поделились самыми неприятными репликами женщин во время секса
Freepik
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Мужчины на форуме Reddit рассказали истории из личной жизни, когда они слышали от партнерш по сексу неприятные реплики. Самовосхваление и воспоминания о бывшем пользователи посчитали самыми худшими из ситуаций.

Один из форумчан рассказал, как его партнерша прямо во время интимной близости начала расхваливать себя. А в конце заявила, что он «счастливчик». Мужчина отметил, что девушка практически не двигалась во время секса.

Другой пользователь поделился, что однажды во время любовных утех его подруга рассказала о своем бывшем парне, который погиб в ДТП.

«Кстати, эта татуировка с машиной у меня на руке посвящена моему бывшему бойфренду. Он умер в автокатастрофе, был пьяным за рулем, в этом году. Это была его машина», - процитировал пользователь свою девушку.

Еще один мужчина описал ситуацию, когда его партнерша во время оральных ласк вспомнила о своем брате.

Перед Новым годом в России увеличилось количество покупок в секс-шопах. Россияне больше всего приобретали кляпы и наручники, а также ролевые костюмы.

Женщины Мужчины Секс

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