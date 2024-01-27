Юбилейную выплату ко Дню освобождения блокадного Ленинграда получили 56 тысяч ветеранов

«Блокада Ленинграда стала символом стойкости, единения и непреклонности духа нашего народа, когда каждый день был исполнен борьбы за выживание, дружбы, сострадания и бесстрашного героизма. Сегодня, как никогда, нам нужна эта память!» - заявил Чирков.

В Соцфонде подчеркнули, что День полного освобождения блокадного Ленинграда одновременно несет в себе болезненные воспоминания о страшных испытаниях, выпавших на долю людей, но и демонстрирует мужество и силу духа народа. Представители фонда поблагодарили ветеранов за их непоколебимость и доблесть.

«Вы являетесь символом нашей бесконечной силы и единства», - заключили в организации.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех его жителей. За жизнь люди стойко боролись 872 дня, несмотря на ежедневные бомбардировки и страшный голод.

Ленинградская блокада навсегда останется одной из самых трагичных, но в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Как заявил президент России Владимир Путин, россияне, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм - нравственный пример для всех.