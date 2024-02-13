13 февраля 2024, 13:10

«Язык дьявола» расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве

Соцсети
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Азиатский аморфофаллус коньяк, который также называют языком дьявола, или трупным цветком, расцвел в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«В Субтропической оранжерее расцвел азиатский аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, (Amorphophallus konjac) с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти», - рассказали в организации.

Посетители могут увидеть это многолетнее травянистое растение из Восточной Азии в старинной Субтропической оранжерее. Сотрудники предположили, что запах разлагающейся плоти появится уже завтра, 14 февраля, и продержится до выходных.

Всего в коллекции сада представлено три вида этого цветка - коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения - отсылка к необычной форме его почти метрового соцветия. В природе он встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии.

Ранее редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве.

Цветы МГУ Сад и огород Москва
13 февраля 2024, 13:13
Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник Востротин
РИА «Новости»
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В своем загородном доме 13 февраля умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, сообщил «Коммерсант». Он не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана, где командовал в том числе девятой парашютно-десантной ротой.

В общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой руководил Востротин, уточнили, что рота входила в состав 345-го гвардейского полка под командованием генерал-полковника.

Бой за господствующую высоту 3234 в Афганистане, который вели десантники, стал основой для сюжета фильма «9 рота» Федора Бондарчука. В январе 1988 года бойцы 12 часов оборонялись против превосходящих по силе противников. Благодаря одержанной победе удалось разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение советских войск.

Валерий Востротин умер в возрасте 71 года - два года он боролся с тяжелой болезнью. Звания Героя СССР его удостоили за выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году.

Афганистан СССР Военные
13 февраля 2024, 12:38
Москвичам покажут онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка
РИА «Новости»
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По случаю 160-летия со дня основания Московского зоопарка Главный архив Москвы подготовил онлайн-экспозицию в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Посетители сайта увидят подборку уникальных фотоснимков зоосада 1950–1990 годов, сообщили на официальном портале столичного правительства.

По случаю 160-летия со дня основания Московского зоопарка Главный архив Москвы подготовил онлайн-экспозицию в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории». Посетители сайта увидят подборку уникальных фотоснимков зоосада 1950–1990 годов, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Посетители увидят фотографии, которые демонстрируют общение сотрудников зоопарка с животными и мероприятия для горожан. Съемки выполнили такие фотохудожники, как Виктор Ахломов, Эммануил Евзерихин и другие.

История зоопарка началась в 1864 году. Академическая деятельность началась в 1924-м, когда появился кружок юных биологов. В 1950-е годы в коллекции зоопарка появились экзотические пингвины, а чуть позже - слонята, подаренные премьер-министром Индии. В 1990-х в зоопарке прошел ремонт, открыли мост для пешеходов и оранжерею.

Кроме того, архивы Московского зоопарка, отчеты, плакаты, фотоальбомы и каталоги обитателей зоосада, доступны для изучения в читальном зале Главархива на Профсоюзной улице.

Уже больше 1,5 тысячи детенышей появились на свет в Московском зоопарке за последний год. Среди них - гигантская панда, лучистая черепаха, редкие ягнята и другие.

Музеи Зоопарки История Москва
13 февраля 2024, 12:25
Здание в бывшей промзоне в Зеленограде приспособят для производства готовых блюд
Freepik
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Инвестор реконструирует один из домов на границе бывшей промзоны в Зеленограде в ближайшее время. Здание приспособят для производства готовых блюд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На земельном участке на улице Сосновая Аллея в ходе реконструкции одно из старых зданий приспособят к производству готовых блюд», - рассказал Бочкарев.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что для осуществления проекта специально внесли изменения в текущие правила землепользования и застройки.

По ее словам, сейчас в мегаполисе стали чаще реализовывать проекты для создания производственных объектов. Это говорит о заинтересованности инвесторов во вложении денег. Именно поэтому устаревшие объекты получают современный внешний вид и новое назначение.

Ранее Москва оформила 140 договоров о передаче городу социально значимых объектов.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
13 февраля 2024, 11:48
Участники проекта «Музыка в метро» выступят на выставке «Россия» на ВДНХ
РИА «Новости»
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Участники проекта «Музыка в метро» выступят на международной выставке «Россия». Серия концертов пройдет с 13 по 22 февраля в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«На выставке „Россия“ посетители могут познакомиться с творчеством как звезд нашего проекта, так и новых исполнителей», - рассказал он.

Для гостей выставки 13 февраля выступит певец Никита ХХ, 14-го - Арам Аведикян, играющий на армянском дудуке, 15-го - исполнитель известных шлягеров Юрий Барков.

Вход на концерты будет бесплатным и без предварительной записи. Для удобства посетителей актуальное расписание разместят в специализированном разделе на сервисе Russpass.

Проект «Музыка в метро», появившийся в 2016 году, в шестом сезоне объединил 285 участников.

Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту.

Они пройдут с 13 по 25 февраля.

Выставки Музыка Метро Максим Ликсутов ВДНХ

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