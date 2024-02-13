«Язык дьявола» расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве

«В Субтропической оранжерее расцвел азиатский аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, (Amorphophallus konjac) с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти», - рассказали в организации.

Посетители могут увидеть это многолетнее травянистое растение из Восточной Азии в старинной Субтропической оранжерее. Сотрудники предположили, что запах разлагающейся плоти появится уже завтра, 14 февраля, и продержится до выходных.

Всего в коллекции сада представлено три вида этого цветка - коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения - отсылка к необычной форме его почти метрового соцветия. В природе он встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии.

Ранее редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве.