Явлинский выехал из России

В понедельник, 15 января, политика заметили в московском аэропорту Шереметьево. Он якобы прошел на посадку на рейс в Стамбул.

На опубликованных кадрах Явлинский общался с двумя сопровождавшими его мужчинами, после чего забрал у них портфель и прошел на выход.

Пресс-служба «Яблока» сообщила РИА «Новости» , что Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. Он планирует вернуться в Москву в начале февраля.

«В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование», - уточнили в политическом объединении.

Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. До этого основатель «Яблока» говорил, что примет участие в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.