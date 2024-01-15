15 января 2024, 19:12

Явлинский выехал из России

РИА «Новости»
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вылетел из России. Об этом сообщил RT.

В понедельник, 15 января, политика заметили в московском аэропорту Шереметьево. Он якобы прошел на посадку на рейс в Стамбул.

На опубликованных кадрах Явлинский общался с двумя сопровождавшими его мужчинами, после чего забрал у них портфель и прошел на выход.

Пресс-служба «Яблока» сообщила РИА «Новости» , что Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. Он планирует вернуться в Москву в начале февраля.

«В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование», - уточнили в политическом объединении.

Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. До этого основатель «Яблока» говорил, что примет участие в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.

Германия Россия Аэропорт Шереметьево Выборы Москва
15 января 2024, 20:03
Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на юго-западе Москвы
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В столичном районе Коньково построят дом по программе реновации на более чем 500 квартир, в нем также оборудуют подземный паркинг. Москомэкспертиза согласовала проект строительства четырех жилых корпусов в 6-м микрорайоне на улице Введенского. Об этом рассказал председатель ведомства Иван Щербаков.

На первом этаже внутри каждого корпуса организуют помещения для публичного пользования. На их территории предприниматели смогут обустроить для удобства жильцов общественные заведения: магазины, кофейни, аптеки и другие.

На подземном этаже предусмотрен паркинг, а придомовое пространство благоустроят - создадут удобную и комфортную зону для жителей района.

«Для комфортного проживания и организации разнопланового досуга жителей запланировано устройство проездов, тротуаров, наружного освещения, оборудование многофункциональной площадки для детских игр и отдыха», - добавил Щербаков.

В районе Коньково по программе реновации предстоит расселить жильцов 41 старого здания - приблизительно 12,5 тысячи человек.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что к переселению за это время программы приступили москвичи 18 старых домов, а в начале 2024-го ключи от нового жилья выдали свыше 2,8 тысячи жителям района.

Свыше 300 новостроек возвели с начала программы реновации в Москве.

Строительство Реновация в Москве Москва
15 января 2024, 19:34
Угольников поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы
РИА «Новости»
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Кинорежиссер, актер и сценарист Игорь Угольников поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на выборы в марте 2024 года. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

«Мы с вами видим, как изменилась наша страна за последние 25 лет, за прошедшую четверть века. Я был студентом в 1980-е годы, потом работал в театрах, на ТВ и видел, как меняются люди моей страны», - подчеркнул Угольников.

Он также добавил, что Владимир Путин помнит и чтит наследие России. Для него сокровенна Великая Отечественная война. По словам режиссера, сейчас важно направить усилия на борьбу против уничтожения памятников защитникам Отечества и осквернения могил предков, а президент России делает для этого все возможное.

Актер уточнил, что Россия крепко держит свои позиции и постоянно развивается. Кроме того, страну уважают на политической арене и чувствуют в ней сильного соперника. Учитывая исторический опыт, отметил Угольников, так и должно быть.

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин также поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах.

Владимир Путин Актеры Выборы президента РФ Выборы президента — 2024 Москва
15 января 2024, 19:28
Минэнерго заявило о мерах для недопущения дефицита топлива после аварии на НПЗ
РИА «Новости»
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Минэнерго и нефтяные компании разработали меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на время ремонта предприятия «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, снижение производства автомобильных бензинов на заводе произошло из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга.

«Компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимальный возможный срок», - подчеркнули в Минэнерго.

Решения относительно мер для обеспечения топливом внутреннего рынка обсуждали в рамках оперативного штаба. Специалисты, принявшие участие в обсуждении, выразили уверенность, что потребности можно будет удовлетворить, во-первых, благодаря снижению экспортных поставок, а во-вторых - благодаря переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

В министерстве обратили внимание, что производство автомобильного бензина на отечественных предприятиях обеспечивает потребности внутреннего рынка. Товарные запасы, по данным ведомства, составляют порядка двух миллионов тонн. Этого более чем достаточно, чтобы удовлетворить спрос, заключили в пресс-службе.

Бензин Россия
15 января 2024, 19:17
МВД не нашло нарушений в словах главы Пушкинского музея о Сталине
РИА «Новости»
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В высказываниях директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой о Иосифе Сталине не нашли ничего противозаконного. Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого Лихачева в интервью RTVI высказала мнение, что Сталин в России стал предметом поп-культуры, которого можно сравнить с известным диснеевским персонажем Микки Маусом. Она также подчеркнула, что споры об исторической личности отвлекают россиян от реальных проблем.

После этого депутаты Госдумы от партии КПРФ направили на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина заявление с просьбой взять под контроль слова Лихачевой, которые клеймят память Иосифа Сталина.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что он сделал запрос в МВД на психолого-лингвистическую экспертизу по факту высказываний директора Пушкинского музея.

«В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине „он сдох“ и „мы его смылили“ не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее суд арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова за оправдание терроризма.

Суд Москва

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