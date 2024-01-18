Ярмарки выходного дня начнут работать в Москве в феврале

«Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля», - уточнили в пресс-службе.

Порядка 390 торговых точек поделят среди участников по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие будут принимать до пятницы, 19 января, включительно на сайте mos.ru.

Владельцами фермерских и личных хозяйств, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам платить за торговые места не нужно. Горожане могут приобрести продукцию каждые пятницу, субботу и воскресенье.

Услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня электронная. Она действует уже более 10 лет. Порядка 416 тысяч онлайн-заявок подали на участие в ярмарках за время ее работы.

Желающим подать заявку на торговое место нужно зарегистрироваться на mos.ru и выбрать в каталоге услуг для бизнеса раздел «Реклама, торговля и общепит». Далее перейти во вкладку «Торговля» и там найти «Предоставление места на ярмарке выходного дня».

Ранее более 100 тысяч человек посетили парки Подмосковья в Рождество.