Ярмарка, катки и керлинг. Москвичам рассказали о фестивале «Путешествие в Рождество»

По ее словам, ярмарка «Путешествие в Рождество» стала настоящей традицией и одним из самых ожидаемых событий «Московских сезонов». Кроме того, этот добрый зимний фестиваль объединил сердца миллионов москвичей и туристов из разных городов. К этому событию еще в 2022 году в столице открыли катки и площадку для игры в керлинг.

Заммэра уточнила, что праздничное настроение можно найти в каждом районе мегаполиса, а не только в центре. Посетители приходят вместе с семьей и друзьями. Для них доступны блюда фестивального меню. Кроме того, на ярмарке можно приобрести памятные сувениры для близких.

«Каждый год их [горожан] ждут концерты, творческие и спортивные занятия, театрализованные постановки», - отметила Сергунина.

Она добавила, что за эти годы в рамках «Путешествия в Рождество» провели несколько десятков тысяч интерактивных программ. Впервые фестиваль появился как небольшая ярмарка, но с каждым годом становился все интереснее и масштабнее.

Ранее выставку дизайнерских елей открыли в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».