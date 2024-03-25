Японский художник посвятил картину жертвам теракта в Crocus City Hall

На сегодняшний день спасатели уже полностью очистили сцену, партер и балкон в Crocus City Hall, где в пятницу произошел теракт. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17:00 завтрашнего дня. В больницах и стационарах остаются 97 человек.

На картине изображена страница издания The New York Times, подзаголовок которой окрашен в насыщенные черно-красные цвета, а сам лист бумаги будто изрешечен пулями.

Шо Сибуя широко известен благодаря своей серии «Восход солнца из маленького окна», начатой им во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Эта серия, изображающая обложки New York Times, посвящена актуальным мировым новостями. Произведения Сибуи выставлялись на «Триеннале Милано» и бельгийском Музее моды (MoMu).