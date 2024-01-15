15 января 2024, 05:05

Японка поделилась впечатлениями от посещения нижегородского села Дивеево

РИА «Новости»
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Японская артистка балета Марина Сибаяма, проживающая в Москве, посетила нижегородское село Дивеево и поделилась с подписчиками YouTube-канала впечатлениями о российской глубинке. Японку поразило, что село «пустое», там проживает всего семь тысяч человек.

«Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда, тут нет людей, переживаю», - отметила Сибаяма.

В Дивеево артистка приехала вечером, она посетила Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Также она показала подписчикам канала Казанскую церковь, Троицкий и Преображенский соборы.

«Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов», - заявила японка.

Путешествовать по России станет проще. В декабре открыли движение по трассе М-12 «Восток» по маршруту Москва - Казань, которая проходит через Подмосковье, Нижегородскую, Владимирскую области и Чувашию. Скоростную трассу построили за три года, на семь месяцев раньше срока.

Япония Россия Москва
15 января 2024, 03:24
Россиянам рассказали, когда могут не назначить пенсию
Freepik
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Социальный фонд может отказать в назначении страховой пенсии в ряде случаев. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

За назначением пенсии специалист рекомендовал обращаться заранее, лучше всего за месяц до наступления пенсионного возраста.

«Это позволит специалистам фонда провести предварительную работу - обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе Социального фонда и необходимых для своевременного и правильного назначения выплат», - рассказал Соловьев.

Социальный фонд может отказать в страховой пенсии в ряде случаев. Причиной отказа может послужить нехватка пенсионных баллов или недостаточный трудовой стаж. В 2024 году для получения страховой части пенсии необходимо не менее 15 лет стажа и не менее 28,2 балла ИПК.

В России 1 февраля пройдет вторая волна индексаций социальных выплат. Повысится размер материнского капитала за рождение первого ребенка и выплаты для Героев России и Героев Труда.

Пенсия Выплаты в России Россия
15 января 2024, 03:16
Компания Wildberries пока не нашла 16 сотрудников сгоревшего склада
РИА «Новости»
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Компания Wildberries все еще ищет 16 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом написал Telegram-канал интернет-магазина.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», - сообщили представители компании.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Представители маркетплейса заявили о скором открытии нового сортировочного центра. Он начнет работу в течение двух недель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий. Следствие не исключило, что пожар на складе интернет-магазина случился из-за несоблюдения пожарной безопасности ответственными за это сотрудниками.

Ранее в Wildberries заявили, что не могут дозвониться до 54 работников , которые были на складе во время пожара. Многие оставили там свои вещи, чтобы успеть покинуть здание.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары Работа Маркетплейсы
15 января 2024, 03:03
Канадский рэпер получил два пожизненных срока из-за песни
Unsplash
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Канадский рэпер T-Sav (Тайрел Нгуен) получил два пожизненных срока после записи трека. В песне он спел про убийства, сообщил телеканал CBC.

Суд посчитал, что в треке есть «тонко завуалированное признание» Нгуена в убийстве двух человек. Речь идет об убитом во время бандитских разборок студенте Джагвире Сингхе Малхи и гангстере Рэндипе Канге, которого, скорее всего, убили по ошибке.

Песня стала лишь одним из доказательств. Другим оказалось признание свидетеля, который жил в то время в доме рэпера.

Ранее в США мужчину оправдали после 48 лет в тюрьме. Суд признал его винновым в убийстве, которого он не совершал. Вначале его приговорили к смертной казни, а потом - к пожизненному заключению. Когда выяснилось, что мужчина не виноват, его отпустили и выплатили компенсацию в размере 175 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей).

В Италии ювелир получил 17 лет тюрьмы за убийство двух грабителей и ранение третьего. Суд не посчитал действия мужчины самообороной.

США Убийства Суд Песни Тюрьмы Мужчины
15 января 2024, 01:31
Умер актер Адылбек Атыхаев, снимавшийся в «Елках»
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Умер актер, исполнивший роль «дворника» в кинофраншизе «Елки». Мужчине было 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям», - написали представители кинокомпании Они отметили, что Атыхаев работал со студией более 20 лет. Причина его кончины не сообщается.

Актер стал известен благодаря роли дворника Адыла из фильма «Елки». По сюжету он работал на Красной площади и помог главным героям первого фильма Варе и Вове, написав фразу, которую президент произнес в новогоднем обращении. Позже Атыхаев сыграл в третьей и пятой частях кинофраншизы.

Фильмы Мужчины Актеры Красная площадь

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