«Яндекс Такси» решил подавать машины в Москве по новым правилам

Эти данные изданию подтвердили в компании, пояснив, что в столице есть несколько оживленных улиц, где стоянка автомобилей запрещена. Одна из таких, например, Новый Арбат. В случае, если человек хочет заказать туда машину, приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где ограничений на стоянку нет.

Пока новый алгоритм работает только на нескольких улицах Москвы, но вскоре его зону собираются расширить. В «Яндексе» подчеркнули, что целью нововведения было соблюдение ПДД. Никаких трудностей клиентам это создать не должно.

«До всех предлагаемых для посадки точек пользователь сможет легко дойти за несколько минут пешком», - указали в компании.