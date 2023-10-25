«Яндекс Такси» решил подавать машины в Москве по новым правилам
Сервис «Яндекс Такси» начал использовать новый алгоритм подачи автомобилей в Москве, сообщил РБК со ссылкой на несколько источников на рынке такси. Суть нововведения в том, что если машину вызвали в точку, где остановка запрещена, то пассажиру нужно будет дойти до места разрешенной стоянки.
Эти данные изданию подтвердили в компании, пояснив, что в столице есть несколько оживленных улиц, где стоянка автомобилей запрещена. Одна из таких, например, Новый Арбат. В случае, если человек хочет заказать туда машину, приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где ограничений на стоянку нет.
Пока новый алгоритм работает только на нескольких улицах Москвы, но вскоре его зону собираются расширить. В «Яндексе» подчеркнули, что целью нововведения было соблюдение ПДД. Никаких трудностей клиентам это создать не должно.
«До всех предлагаемых для посадки точек пользователь сможет легко дойти за несколько минут пешком», - указали в компании.