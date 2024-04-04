04 апреля 2024, 11:05

«Яндекс» объяснил пугающий ответ «Алисы» на вопрос о Маше из мультика

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Умная колонка «Алиса» некорректно ответила на вопрос про героиню мультфильма «Маша и медведь», но сейчас она так больше не отвечает. В пресс-службе «Яндекс» объяснили «360», что алгоритмы гаджета иногда собирают сведения с других ресурсов.

«Для части вопросов, на которые „Алиса“ не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. Ответ про героиню мультфильма „Маша и Медведь“ Алиса зачитала с сайта с фанфиками, о чем она сообщила в своем ответе», - заявил представитель «Яндекса».

Во время выступления перед депутатами Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина показала видео, на котором устройство отвечает на вопрос, почему Маша из мультфильма живет в лесу одна.

«Алиса» рассказала теорию о том, что Маша - призрак убитой девочки. По этой причине она живет без родителей и не растет, а также ее видят только животные. Более того, из ответа «Алисы» можно узнать, что Машу убил медведь, именно поэтому она его мучает.

Митянина выразила беспокойство после такого ответа. Она считает, что из-за таких объяснений последствия для детей могут быть непредсказуемыми.

Дети Яндекс Мультфильм Маша и медведь Технологии
04 апреля 2024, 07:45
«Прогнозировать можно на десятилетия». Санкции против России быстро не отменят
Global Look Press
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Антироссийские санкции быстро не отменят, даже если удастся достичь каких-то политических соглашений — они могут сохраняться десятилетиями. При этом страна уже адаптировалась к ним. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Антироссийские санкции быстро не отменят, даже если удастся достичь каких-то политических соглашений - они могут сохраняться десятилетиями. При этом страна уже адаптировалась к ним. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он напомнил, что Иран живет под санкциями США 45 лет. За это время они то усиливались, то сокращались, однако не отменялись.

«Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», - сделал вывод Тимофеев.

Гендиректор РСМД констатировал, что Россия довольно быстро приспособилась к давлению, перестроила логистику торгово-экономических отношений и выстояла. По его мнению, во многом это произошло благодаря тому, что в стране в последние более чем 30 лет создалась рыночная экономика - она способна оперативно реагировать на вызовы. Советская экономика рухнула бы под санкциями, уверен Иван Тимофеев.

Накануне, 3 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам ежегодного отчета правительства перед Госдумой также отметил, что Россия успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением.

Международные отношения Санкции Россия Запад Экономика
04 апреля 2024, 05:21
Слон разбушевался во время сафари в Замбии и напал на людей, погиб один турист
Freepik
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Разъяренный слон напал на грузовик с туристами в национальном парке Кафуэ в Замбии. Об этом сообщила газета The Mirror.

По информации издания, слон преследовал автомобиль с группой туристов, которые приехали в парк на экскурсию. В момент, когда машина остановилась, гигант перевернул грузовик хоботом.

В результате чрезвычайного происшествия погибла 80-летняя американка, еще одна женщина получила травмы.

ранее инцидент со слоном произошел в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике. Животное преградило автобусу с туристами дорогу и едва не перевернуло машину. Слона остановили крики водителя.

В Индии слон сломал россиянке ногу , швырнув ее на землю хоботом. Подробностей о состоянии женщины не приводили.

Грузовики Туризм Дороги Животные Машины Парки
04 апреля 2024, 05:13
Спасатели вытащили собаку из ледяной ловушки в Петропавловске-Камчатском
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В Петропавловске-Камчатском спасатели развернули целую операцию по спасению собаки, которая оказалась на дрейфующей льдине. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

ЧП произошло вечером 3 апреля. Как рассказали очевидцы, стая собак отдыхала на льду на пирсе бухты Бабья. В какой-то момент льдина откололась. Многие собаки успели выпрыгнуть на сушу, но одна осталась на месте. В итоге животное оказалось в ловушке, лед поплыл по течению.

Люди обратились за помощью к спасателям, на место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС. К тому времени льдина отплыла от берега примерно на 10 метров.

Чтобы достать собаку, специалисты решили использовать специальную беседку, в которой спускаются и поднимаются водолазы. Она находилась в одном из катеров.

Ранее собака спасла жизнь шестилетнего мальчика , пропавшего в Приморье. Животное всю ночь согревало ребенка своим телом.

Спасатели Видео Собаки Россия Животные
04 апреля 2024, 03:48
Основателя «Красного & Белого» назвали самым разбогатевшим бизнесменом в России
РИА «Новости»
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Основатель сети магазинов «Красное & Белое» 57-летний Сергей Студенников стал самым разбогатевшим за год предпринимателем в России. Это следует из ежегодного рейтинга состоятельных людей Forbes.

Материальное состояние мужчины оценили в 3,2 миллиарда долларов, за год оно выросло на 113%.

Вторым в списке бизнесменов, увеличивших свои доходы, стал экс-владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Его состояние увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом - до 3,3 миллиарда долларов.

Третьим лидером оказался владелец инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков, его капитал составил 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 80%.

Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей планеты по версии Forbes. Ее состояние оценили в 1,1 миллиарда долларов.

Доходы Рейтинги Россия Магазины Forbes

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