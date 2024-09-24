Ян Абрамов соберет команду адвокатов, чтобы защищаться от Алсу

Сообщения о том, что после начала бракоразводного процесса между Татьяной Бакальчук (Ким) и ее супругом Владиславом, условия взаимодействия с Wildberries ухудшились не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в беседе с 360.ru рассказала одна из партнеров компании Анастасия Белякова.

Анастасия пояснила, что владеет сетью пунктов выдачи Wildberries в Московской области. С маркетплейсом сотрудничает с 2021 года.

«По поводу ситуации вокруг раздела имущества Бакальчук, а именно информации о том, что из-за происходящего якобы как-то изменились в худшую сторону условия работы с компанией, - это я могу официально опровергнуть, потому что нас, владельцев пунктов выдачи, не коснулось это никаким образом», - подчеркнула она.

По ее словам, партнеры WB продолжили работать с компанией по прежним правилам и никаких изменений не почувствовали.

«Не были введены какие-то новые правила или внесены какие-то ужесточающие пункты в договор оферты, на основании которого мы работаем. То есть не изменилось вообще практически ничего. Мы работаем в прежнем режиме, на прежних условиях. На прежних же условиях получаем выплаты», - пояснила собеседница 360.ru.

Девушка отметила, что буквально за вчерашний день получила выплату, которая полагается ей за работу ПВЗ. Нигде ничего не урезано, нигде финансово никак никто не пострадал, указала она, подчеркнув, что чувствует себя более чем уверенно и буквально на этой собирается открыть еще один пункт.

«Я не переживаю за перспективу работы компании, потому что она огромная и, на мой взгляд, имеет уже уровень национальной важности и федеральный масштаб. Поэтому я уверена, что команда WB сделает все, чтобы партнеры остались и были довольны сотрудничеством. Также как и клиенты», - заключила Анастасия.