24 сентября 2024, 12:17

Ян Абрамов соберет команду адвокатов, чтобы защищаться от Алсу

РИА «Новости»
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Бизнесмен Ян Абрамов соберет команду адвокатов для защиты от притязаний со стороны бывшей жены Алсу. Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Александр Добровинский.

Он отметил, что Абрамов дал полномочия в сборе команды адвокатов в Великобритании с учетом намерения Алсу обратиться с иском против экс-супруга в Английский королевский суд.

«Связался с коллегами в Лондоне. Не так много в нынешней политической ситуации желающих и имеющих возможность адвокатов представлять интересы гражданина РФ против гражданки Великобритании. Однако мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок Алсу Абрамовой, бывшей супруги Яна», - написал Добровинский.

В конце августа Алсу завершила развод с мужем. Пара официально разошлась после 18 лет брака, инициатором развода стала певица.

Алсу Адвокаты
24 сентября 2024, 13:41
Владелица сети ПВЗ опровергла сообщения об ухудшении условий сотрудничества с WB
РИА «Новости»
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Сообщения о том, что после начала бракоразводного процесса между Татьяной Бакальчук (Ким) и ее супругом Владиславом, условия взаимодействия с Wildberries ухудшились не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в беседе с 360.ru рассказала одна из партнеров компании Анастасия Белякова.

Анастасия пояснила, что владеет сетью пунктов выдачи Wildberries в Московской области. С маркетплейсом сотрудничает с 2021 года.

«По поводу ситуации вокруг раздела имущества Бакальчук, а именно информации о том, что из-за происходящего якобы как-то изменились в худшую сторону условия работы с компанией, - это я могу официально опровергнуть, потому что нас, владельцев пунктов выдачи, не коснулось это никаким образом», - подчеркнула она.

По ее словам, партнеры WB продолжили работать с компанией по прежним правилам и никаких изменений не почувствовали.

«Не были введены какие-то новые правила или внесены какие-то ужесточающие пункты в договор оферты, на основании которого мы работаем. То есть не изменилось вообще практически ничего. Мы работаем в прежнем режиме, на прежних условиях. На прежних же условиях получаем выплаты», - пояснила собеседница 360.ru.

Девушка отметила, что буквально за вчерашний день получила выплату, которая полагается ей за работу ПВЗ. Нигде ничего не урезано, нигде финансово никак никто не пострадал, указала она, подчеркнув, что чувствует себя более чем уверенно и буквально на этой собирается открыть еще один пункт.

«Я не переживаю за перспективу работы компании, потому что она огромная и, на мой взгляд, имеет уже уровень национальной важности и федеральный масштаб. Поэтому я уверена, что команда WB сделает все, чтобы партнеры остались и были довольны сотрудничеством. Также как и клиенты», - заключила Анастасия.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
24 сентября 2024, 12:15
В Госдуме объяснили, на что распространится запрет на пропаганду чайлдфри
РИА «Новости»
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Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете пропаганде бездетности распространят на интернет, фильмы, рекламу и средства массовой информации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что законопроект предусматривает создание препятствий для свободного распространения информации, популяризирующей бездетность и осознанный отказ от рождения детей.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», - написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что наказание за нарушение закона станет административным и штрафы составят от 400 тысяч рублей для обычных людей и до пяти миллионов рублей для коммерческих структур.

Законопроект о штрафах за пропаганду бездетности среди россиян поддержали в правительстве, но внесли свои коррективы. В частности, чиновники попросили депутатов прописать в законе расширенное понятие «отказ от деторождения» ко второму чтению.

Штрафы Дети Законы Госдума РФ Запреты Депутаты
24 сентября 2024, 10:30
Бакальчук попытался хайпануть и обратился к Татьяне «с очень важным письмом»
РИА «Новости»
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Владислав Бакальчук продолжил свои уже ставшие традиционными публичные жалобы на супругу Татьяну Ким (накануне она вернула себе девичью фамилию). Что же случилось на этот раз? Теперь он решил обвинить основательницу Wildberries в том, что она якобы остановила выплаты подрядчикам за строительство складов.

Пост на эту тему Бакальчук опубликовал в своем Telegram-канале, назвав его «очень важным письмом Татьяне». В нем он посетовал, что она якобы «поставила под угрозу работу миллионов людей, стабильность отрасли и рост ВВП страны».

При этом бизнесмен не стал честно писать о том, что никто из подрядчиков на отсутствие выплат не жаловался. Более того, в Кемеровской области, например, продолжают строительство логистического комплекса Wildberries на 100 тысяч квадратных метров. Он заработает уже в 2025 году. Но таких подробностей в «очень важном письме» почему-то не было.

В минувшую среду, 18 сентября, Бакальчук в сопровождении вооруженных людей пытался прорваться в офис маркетплейса в центре Москвы. Жертвами конфликта с перестрелкой стали два человека.

Тогда владелица Wildberries заявила, что речь уже реально идет о рейдерском захвате. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Несколько фигурантов суд отправил под стражу.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
24 сентября 2024, 08:37
Подземные майнинг-фермы обнаружили в Дагестане
РИА «Новости»
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В Дагестане нашли спрятанные под землей фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Владельцы предприятия в Сергокалинском районе оборудовали скрытый спуск под землю, где скрыли провода и необходимое оборудование. Информацию об этом объекте передали в правоохранительные органы, отметили в правительстве.

В августе президент России Владимир Путин подписал законопроект, который легализует добычу криптовалюты на территории страны. Заниматься майнингом смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, включенные в соответствующий реестр Минцифры.

Физические лица также получат право добывать криповалюту без оформления ИП при условии, что они не превышают установленные кабмином лимиты энергопотребления.

Ранее Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.

Дагестан Криптовалюты

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