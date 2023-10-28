Ядерную угрозу мира сочли серьезней Карибского кризиса

В годы правления Никиты Хрущева угроза ядерной войны была менее реальной, хоть и ощущалась серьезней, считает профессор. Со времен Карибского кризиса в 1962 году отношение к ядерному оружию значительно поменялось.

«В те годы все-таки это было новое вооружение. И было много свидетелей ужасного его „тестирования“ в 1945 году в Японии - атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки повергли мир в ужас», - заявила Хрущева.

Ученый уверена, что в 1962 году ни Хрущев, ни 35-й президент США Джон Кеннеди не собирались применять ядерное оружие.

В 2023 году ядерные державы продолжают «бряцание оружием». США намерены модернизировать свободно падающую ядерную бомбу, а ВС РФ отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на аналогичный удар противника. Российские военные провели практические пуски баллистических и крылатых ракет «Ярс» и «Синева».