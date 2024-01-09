09 января 2024, 07:51

«Я взял топор и пошел к ним». Тюменец провел в тюрьме 45 лет

Unsplash
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Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru, 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru , 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

«У меня девять судимостей. Потом просто за то, что я судимый, мне сроки лепили, лепили, лепили и лепили», - отметил Николай.

Некоторые свои преступления он помнит хорошо. Признался, что «порезал» сожительницу, которая «водила женихов», а последний срок получил за убийство приятеля топором. По словам Николая, собутыльник вломился к нему в дом, сломав замок, и попытался изнасиловать его женщину.

«Я взял топор и пошел к ним. Он <…> меня ногой ударил и два ребра мне сломал. <…> Я в переносицу его ударил острием топора», - рассказал Николай.

В последний год заключения он полностью ослеп, сейчас живет в социально-реабилитационном центре, где познакомился с новой пассией.

Журналисты отметили, что собеседник кажется скромным и вежливым, выглядит опрятно. О прошлом напоминают кривые наколки на пальцах.

Жизнь в тюрьме мужчина вспоминал без особых эмоций. Отметил, что «был человеком, им и останется», «прожил везде мужиком и работал». Пожаловался, что в соццентре ему не позволяют курить и пить, и без иронии добавил, что «привык вольно жить».

Началось все с краж - с их помощью 16-летний Николай пытался прокормить большую семью, в которой работала только мать, а отец пил. Подельники сдали его, все закончилось двухлетним сроком. Второй срок Николай получил после угона мотоцикла и взлома магазина, из которого, как он утверждает, даже ничего не взял. В тюрьму к нему приехала девушка, влюбленные поженились. В 1976 году Николай освободился, у пары родилась дочь. Говоря журналистам о ней, мужчина заплакал - вскоре его снова посадили, и он давно утратил с ними связь.

Заключенные Тюрьмы
09 января 2024, 03:23
Большинство россиян признались в совершении безрассудных поступков в 2023 году
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Россияне в прошлом году чаще совершали безрассудные поступки. Речь о спонтанных покупках, влюбленностях и ремонтах. Такие результаты показало исследование SuperJob для РИА «Новости».

«Только 28% россиян в 2023 году (в 2022 году - 47%) не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%», - сообщило агентство.

Новые отношения назвали главной авантюрой 4% опрошенных, столько же заявили, что удивлены ремонтом. Еще 3% неожиданно отправились в путешествие, 2% россиян ругают себя за приобретение вредных привычек, столько же недовольны безответственным отношением к своему здоровью. Также 2% респондентов считают опрометчивым решением оформление кредита, еще 2% удивлены внезапной сменой имиджа. По 2% набрали те, кто считает безрассудством доверие к людям и те, кто не может простить себе ссоры с окружающими.

За спонтанные покупки себя чаще ругают мужчины, также они не понимают, как могли согласиться на ремонт или стройку. Женщин удивляет смена имиджа и путешествия.

Россию признали самой «мандариновой» страной 2023 года - за первые девять месяцев Россия импортировала 406 тысяч тонн мандаринов, или 21% от всего мирового экспорта. США и Великобритания оказались на втором и третьем местах.

Путешествия Опросы Отношения Россия
08 января 2024, 23:56
Российская экономика удержалась на плаву вопреки многочисленным санкциям
Unsplash
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Экономика России смогла удержаться на плаву, несмотря на многочисленные санкции. О неэффективности западных ограничений заявила газета La Nouvelle Tribune.

Авторы материала отметили, что РФ осталась эталоном в технологическом секторе.

«Даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», - подчеркнули журналисты.

Особенно высоко отечественные разработки ценятся в Африке и Южной Америке. Российское правительство неоднократно подчеркивало, что попытки изолировать страну в экономическом плане провалились, а введенные санкции оказались неэффективными.

Ослабить антироссийские санкции сможет план G20 по ускорению международных платежей , заявили ранее западные журналисты. Проект «Большой двадцатки» не включает в себя блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.

США Санкции Россия Экономика
08 января 2024, 23:14
Выходные в два захода. Россиянам рассказали о майских праздниках в 2024 году
Unsplash
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Выходные в честь майских праздников в 2024 году пройдут в два захода, сообщил Минтруд. Всего россиян в этот период ждут дополнительные восемь дней отдыха.

Традиционные выходные начнутся раньше обычного. Первый день «майских» придется на 28 апреля, за ним последуют еще три дня без работы. Второй заход продлится с 9 по 12 мая, однако перед этим россияне смогут воспользоваться дополнительной возможностью отдохнуть 4 и 5 мая, которые приходятся на субботу и воскресенье.

Длинные выходные удалось обеспечить за счет переноса дней. Вторник 30 апреля превратился в нерабочий за счет 2 ноября, а отдых 10 мая стал возможен благодаря трансформации в рабочий день 6 января.

В прошлом году депутаты фракции «Новые люди», включая кандидата в президенты Владислава Даванкова, продвигали инициативу продлить майские выходные, сократив длительность новогодних каникул. Профильный комитет Госдумы выступил против проекта - новый календарь не стыковался бы с расписанием школьных каникул и не позволил бы родителям отправиться на отдых с детьми.

Отдых Праздники Работа
08 января 2024, 18:31
Минсельхоз объявил о самом большом урожае картофеля за последние 30 лет
Unsplash
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Россия смогла произвести в 2023 году около 8,6 миллиона тонн картофеля. Этот показатель стал рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Количество собранного картофеля на 18% превысило показатели 2022 года. Больше всего урожая собрали в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях.

По данным ведомства, на ситуацию существенно повлияла реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». В рамках этой программы малые и крупные формы хозяйствования получили субсидии.

«В прошлом году финансирование [в рамках федпроекта] составило 4,6 миллиарда рублей, что практически в два раза больше объема годом ранее», - указали в Минсельхозе.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что российский агропромышленный комплекс выручил более 43 миллиардов долларов в 2023 году. По его словам, большую часть экспорта составило зерно.

Сельское хозяйство Россия Продукты

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