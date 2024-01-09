«Я взял топор и пошел к ним». Тюменец провел в тюрьме 45 лет

Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru , 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

«У меня девять судимостей. Потом просто за то, что я судимый, мне сроки лепили, лепили, лепили и лепили», - отметил Николай.

Некоторые свои преступления он помнит хорошо. Признался, что «порезал» сожительницу, которая «водила женихов», а последний срок получил за убийство приятеля топором. По словам Николая, собутыльник вломился к нему в дом, сломав замок, и попытался изнасиловать его женщину.

«Я взял топор и пошел к ним. Он <…> меня ногой ударил и два ребра мне сломал. <…> Я в переносицу его ударил острием топора», - рассказал Николай.

В последний год заключения он полностью ослеп, сейчас живет в социально-реабилитационном центре, где познакомился с новой пассией.

Журналисты отметили, что собеседник кажется скромным и вежливым, выглядит опрятно. О прошлом напоминают кривые наколки на пальцах.

Жизнь в тюрьме мужчина вспоминал без особых эмоций. Отметил, что «был человеком, им и останется», «прожил везде мужиком и работал». Пожаловался, что в соццентре ему не позволяют курить и пить, и без иронии добавил, что «привык вольно жить».

Началось все с краж - с их помощью 16-летний Николай пытался прокормить большую семью, в которой работала только мать, а отец пил. Подельники сдали его, все закончилось двухлетним сроком. Второй срок Николай получил после угона мотоцикла и взлома магазина, из которого, как он утверждает, даже ничего не взял. В тюрьму к нему приехала девушка, влюбленные поженились. В 1976 году Николай освободился, у пары родилась дочь. Говоря журналистам о ней, мужчина заплакал - вскоре его снова посадили, и он давно утратил с ними связь.