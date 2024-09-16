16 сентября 2024, 20:38

«Я в шоке, в ужасе». Женщина родила ребенка после аборта и неправильного диагноза

Unsplash
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Жительнице Ростова-на-Дону Валентине врачи ошибочно поставили диагноз «замершая беременность» и направили ее на аборт. После операции она почувствовала себя плохо и прошла лечение антибиотиками. Оказалось, что все это время женщина была беременна здоровым ребенком и в итоге родила мальчика, рассказала она 360.ru.

Ошиблись с диагнозом Горожанка подала в суд на три организации: БСМП-2, женскую консультацию поликлиники № 1 и медцентр «Юг-МедТранс». Она выиграла судебную тяжбу, ей назначили компенсацию в 250 тысяч рублей.

Женщина объяснила, что в медицинском центре ей поставили неправильный диагноз - «замершая беременность», вслед за чем ошибки стали делать врачи уже в других организациях.

«Гинеколог в женской консультации осмотрела меня в кресле, подтвердила, что у меня эмбрион нежизнеспособный, выписала направление на аборт в больницу скорой медицинской помощи», - рассказала она.

Жительница Ростова-на-Дону прошла УЗИ, но врач подтвердил, что сердцебиения у эмбриона нет. В тот же день пациентке сделали аборт и проверили результаты с помощью гистероскопа.

«Сутки я там находилась, контрольное УЗИ мне не сделали. Они сказали, что необходимости в этом нет, так как гистероскоп - это очень точное исследование, позволяющее убедиться в том, что все удалено благополучно», - добавила женщина.

Родила после аборта Спустя некоторое время она почувствовала недомогание и снова обратилась к гинекологу. Врач осмотрела Валентину и поставила ошибочный диагноз - «воспаление матки», при котором необходимо принимать антибиотики. После курса лечения женщина обратилась в частный медцентр, где ей сделали УЗИ.

«Я приезжаю в мае в этот частный центр. Только датчиком касается живота врач, на монитор выводится изображение. И что я там вижу? Человека с руками и ногами», - рассказала она.

Валентина на тот момент уже имела двух детей, и новость о новой беременности после аборта и лечения антибиотиками повергла ее в состояние шока.

«Это было уже 14,5 недели. Я в шоке, в ужасе. Я тогда просто хотела выйти и кричать на весь мир», - призналась она.

Несмотря на все произошедшее, женщина родила здорового мальчика. Его назвали Арсений. Валентина объяснила, что подала в суд на медицинские организации не ради денег, а потому что в ответ на призыв о помощи она получила от них хамство и циничное отношение.

«Если бы ко мне по-человечески отнеслись, прониклись, посочувствовали, я бы, возможно, и не начала все эти судебные тяжбы. Но ко мне отнеслись как к биологической массе, как к биомусору», - объяснила она.

Ранее жительница Великобритании родила своего сына дважды. Врачи обнаружили у ребенка патологию на 27-й неделе беременности. Плод извлекли из матки, устранили дефекты и поместили обратно.

Дети Врачи Женщины
16 сентября 2024, 14:33
Подмосковье оказалось почти в конце рейтинга по затратам населения на ЖКУ
Global Look Press
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Московская область оказалась почти в конце рейтинга по затратам населения регионов России на жилищно-коммунальные услуги. Список составило РИА «Новости».

По данным аналитиков, среднестатистическая семья в Подмосковье тратит на ЖКУ около 6,2 тысячи рублей в месяц, или 10,8% от всех потребительских расходов.

Дороже всего коммунальные услуги обошлись жителям Магаданской области - более 10 тысяч рублей. Дешевле всего - населению Калмыкии.

Работникам сельских учреждений образования, культуры и спорта в Подмосковье ранее напомнили о компенсации за оплату ЖКУ. Этой возможностью по состоянию на конец августа воспользовались более 160 тысяч человек.

Рубль ЖКХ Рейтинги
16 сентября 2024, 07:25
Стала известна новая схема обмана абонентов сотовой связи
Freepik
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Мошенники начали звонить абонентам под видом операторов и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом сообщило РИА «Новости».

В «Билайне» рассказали, что злоумышленники просят жертв перевести им деньги для «гарантии подключения» тарифа. Представитель компании в качестве примера привел случай, когда мошенники предложили клиенту подключить тариф со скидкой 50% и автоматическим продлением каждые два месяца. Аферисты потребовали от абонента перевести им деньги сразу за два месяца, а после получения средств удалили чат.

В «Билайне» посоветовали не доверять незнакомым людям и проверять данные о тарифах на официальных ресурсах.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», - добавили компании.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники создают фальшивые мобильные приложения для отслеживания физической активности. Через такие платформы злоумышленники могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным пользователей.

Мошенничество
15 сентября 2024, 23:56
Названы четыре способа предотвратить развод
Unsplash
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Общение с партнером, снижение тревожности и работа над собой помогут пройти семейный кризис и спасти брак. Об этом Пятому каналу заявила ведический астролог Анна Пицхелаури.

Первым делом она посоветовала супругам определить, как долго может продлиться кризисная ситуация, которая привела к разладу. Вторым шагом, по словам астролога, должно стать самосовершенствование каждого из партнеров.

«Работа с самим собой. Одним из важных факторов достижения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность в отдельности каждого из супругов. Супруги не половинки, дополняющие друг друга», - сказала она.

Пицхелаури назвала третьим важным этапом принятие, что не все в жизни человека случается по его воле, и смириться с этим. Для того, чтобы снять тревожность, астролог призвала прекратить растворяться в партнере, стать полноценной личностью и избавиться от страха разрыва отношений. Последним средством она назвала откровенное проговаривание чувств и проблем.

Одним из самых обсуждаемых в России разводов стало расставание основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом. В середине сентября в Савеловском суде Москвы прошло заседание, на которое не явился ни один из супругов.

Семья Отношения Громкие разводы Астрология
15 сентября 2024, 23:44
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
РИА «Новости»
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Супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия. Об этом предприниматель сообщил РИА «Новости».

Он отметил, что юристы уже подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

«Временщики Мирзояны попытаются переименовать Wildberries в RWB.Я намерен не допустить этого. Я буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами», - сказал он.

Ранее Wildberries провела процедуру слияния с рекламным оператором Russ, став официально называться РВБ. Позже стало известно, что компания «ВБ Девелопмент» задолжала WB более 30 миллиардов рублей. Владислав Бакальчук связал долг с выплатой авансов субподрядчикам.

Основатель компании Татьяна Бакальчук ранее сообщила, что Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг.

Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы

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