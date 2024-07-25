25 июля 2024, 20:53

«Я не готов комментировать». Митрополит Иларион — об отстранении РПЦ

РИА «Новости»
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Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) оказался не готов комментировать свое отстранение от управления епархией. Со священнослужителем связался 360.ru.

«Я не готов комментировать», - ответил на вопрос митрополит Иларион.

О кадровых перестановках в РПЦ стало известно вечером 25 июля. Состояние дел в Будапештско-Венгерской епархии рассмотрели на заседании комиссии Священного синода. На время ее работы митрополита Илариона отстранили не только от управления епархией, но и от работы в Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Григорий Алфеев родился 24 июля 1966 года в Москве. В должности митрополита Будапештского и Венгерского - с 7 июня 2022-го. Иларион создал и был бессменным ведущим программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Отставки РПЦ Религия
25 июля 2024, 21:56
Подозреваемого в подрыве авто в Москве Серебрякова видели в католическом соборе
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, был прихожанином Католической архиепархии Божией Матери. В римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии его приметил Генеральный викарий священник Кирилл Горбунов, об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

Католический священник сообщил, что несколько раз видел Серебрякова в качестве прихожанина в соборе. Отец Кирилл отметил, что вряд ли он был частым посетителем.

«Я точно не видел его часто. Вот это я могу точно сказать. <…> У нас действительно очень большой приход, и к числу тех, кого я видел регулярно, он не относится», - пояснил священнослужитель.

Отец Кирилл уточнил, что вряд ли общался с Серебряковым лично и не помнит, какое тот производил впечатление.

«Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то определенное впечатление. Я видел этого человека, но не думаю, что когда-то с ним общался и обратил на него какое-то внимание. Я действительно его очень плохо помню и даже не могу вспомнить, давно я его видел или недавно», - подчеркнул священник.

Известно, что в школе Серебряков был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора. Соседи по московской квартире отозвались о нем как о «тихом, интеллигентном» человеке.

Священники Взрывы Религия Машины Католическая церковь Москва
25 июля 2024, 20:20
Митрополита Илариона отстранили от управления епархией
РИА «Новости»
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Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Синод Русской православной церкви временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру - Григорий Алфеев) от всех должностей. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

«Временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», - распорядились в РПЦ.

Также его освободили от должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Исполняющим обязанности назначили епископа Егорьевского Мефодия.

Ранее Константинопольского патриарха Варфоломея призвали лишить турецкого гражданства и отстранить от должности. Заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр, заявил, что главной задачей представителей духовенства является служение верующим, однако в последнее время Варфоломей «зашел слишком далеко».

Отставки РПЦ
25 июля 2024, 18:22
Россиян предупредили о возможном замедлении работы YouTube к концу недели
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Скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40% до конца недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«А к концу следующей - уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», - написал он.

Блокировки YouTube в России пока не ожидается. Однако в стране могут начаться сбои в работе видеохостинга. На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google.

Ранее Роскомнадзор обратился к главе Google Сундару Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube. С 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам.

Россия YouTube
25 июля 2024, 18:19
Закон о новых мерах банков по борьбе с мошенниками вступил в силу
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Вступил в силу закон, обязывающий банки приостанавливать транзакции, если информация о получателе денег находится в базе мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Теперь подозрительный перевод будут замораживать на два дня, даже если клиент настаивает на нем. Однако если после разморозки деньги все-таки захотят перевести на тот же подозрительный счет, банку придется утвердить это поручение.

Приостанавливать начнут и переводы по новым признакам мошеннических операций , утвержденным две недели назад. Банки должны будут предупредить клиента об опасности, но, если тот подтвердит транзакцию, проведут ее.

Тем, кто выводит и обналичивает похищенные деньги, отключат доступ к дистанционному обслуживанию, а платежные инструменты заблокируют.

Ранее финансист Татьяна Белянчикова рассказала, что делать, если денежный перевод по ошибке посчитали мошенническим.

Банки Законы Россия Деньги

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