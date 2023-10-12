«Я могла быть на ее месте». Соседи рассказали о характере подозреваемого в расчленении женщины в Москве

12 октября 2023, 23:00
Пресс-служба Следственного комитета
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Полиция задержала возможного убийцу, расчленившего свою жертву в собственной квартире на северо-западе Москвы. «360» выяснил подробности этого преступления и узнал, почему бывшие соседи боялись находиться в одном помещении с подозреваемым.


Страшная находка

Труп женщины в квартире на улице Фабрициуса обнаружили бывшая жена подозреваемого и его бывшая соседка по комнате. Экс-супруга подозреваемого Венера В. больше недели не могла связаться с мужчиной и начала беспокоиться. Попасть в квартиру женщина тоже не могла - ключ не подходил, а полиция не стала вскрывать дверь, так как она там не прописана. Тогда она обратилась к бывшей соседке по квартире Светлане П. Вместе с ее мужем женщины вскрыли дверь и увидели страшную картину.

«Муж пошел вперед. Посмотрел на кухне - ничего нет, в туалете - нету. А как открыл ванную: все говорит, девчонки, вызывайте быстрее полицию - здесь вообще ужас», - рассказала Светлана П.
По информации источника «360» в правоохранительных органах, в ванной лежал частично расчлененный труп женщины с множеством ножевых ранений. Тело было обезглавлено, причем голова и ноги лежали в черных пакетах рядом с ванной. Рядом с телом следователи нашли две пилы и разделочный нож. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть женщины наступила около двух недель назад. Убитая - москвичка Наталья А. 1961 года рождения.
В четверг вечером полиция задержала предполагаемого убийцу - хозяина квартиры Николая Ю. 1962 года рождения.

Месяц назад куда-то пропала

Как выяснил «360», погибшая жила неподалеку - на улице Героев Панфиловцев. Соседи женщины рассказали, что она переехала сюда недавно - месяца три−четыре назад. При этом лично они практически не пересекались.

«Только по запаху ощущалось, что человек курит и выпивает», - рассказала одна из соседок.
Другой сосед подтвердил, что женщина любила выпить - часто сидела с шумными компаниями во дворе. А недавно у нее появился мужчина.

«Месяц или полтора назад она куда-то уехала. С тех пор ее здесь никто не видел», - рассказал сосед.

Как выяснил «360», с Наталья была давно знакома с Николаем Ю. Они вместе работали на Тушинском Машиностроительном Заводе, вместе выпивали.

Подозреваемый

Жители дома, в котором нашли тело женщины, до сих пор находятся в шоке от того, что ужасное преступление произошло по соседству. Подозреваемого все здесь знали. Хотя соседи признают, что мужчина был склонен к выпивке, агрессивного поведения за ним не замечали.

«Он для меня один из многих жителей района. Близко с ним не общалась. Но ничего грубого от него не видела. Он рукодельный человек, я знаю. Делал для меня полку для красок. Это все», - рассказала староста православного храма, куда ходил подозреваемый.

Другой сосед признался, что картина убийства никак не складывается у него в голове.

«Если человек поддавал, я так понимаю, в пьяном угаре мог убить. Но расчленить? Это уже осознанное состояние. И главное для чего - вынести постепенно остатки? Но так все осталось там. Такое впечатление, что тут был кто-то третий», - предположил мужчина.

Мог в тапки нагадить

А вот бывшая соседка подозреваемого по квартире Светлана П. рассказала, что мужчина был человеком тяжелым и не всегда адекватным. Светлана жила в этой квартире с 1995 по 2009 год. В это время второй владелец жилплощади - Николай Ю., по словам женщины, «запойно пил». И жить с ним было просто страшно.

«Человек любил вредить. Ему чего-то не понравилось, он может, как кот, нагадить в тапки. И пришлось обувь тоже в комнате прятать», - рассказала Светлана.
Но такие неадекватные поступки - не самое страшное. В пьяном состоянии мужчина вел себя агрессивно. Светлана рассказала, что в одно время с ним жила женщина из Узбекистана, но потом сбежала, так как Николай начал поднимать на нее руки. Чтобы меньше сталкиваться с соседом, Светлана вместе с ребенком пряталась в своей комнате - даже в туалет ходили там. Но однажды ей все же досталось от мужчины.

«Один раз толкнул меня - я об диван мизинец сломала. Это было давно, лет 27 назад. Я сказала - еще раз тронешь, я побои зафиксирую, и получишь свое», - вспомнила Светлана.
Женщина рассказала, что писала заявления на неадекватные выходки соседа.

«Я в прокуратуру приходила, мне ответили - когда что-то случится, тогда вы приходите. А если он меня убьет, я в гробу вам буду писать?», - возмущалась женщина.

В 2009 году женщина познакомилась с мужем и уехала из «нехорошей квартиры». Теперь она уверена, что это ее спасло.

«Может быть, я бы на этом месте была», - поделилась своими страхами Светлана.
По словам женщины, 12 лет назад врачи обнаружили у Николая рак. После этого он 12 лет не пил. Но в мае этого года запил снова.
Двадцать пар зарегистрировали брак на станции метро «Маяковская» в Москве
23 октября 2023, 12:17
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года на станции метро «Маяковская» в Москве зарегистрировали брак 20 пар. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, церемония обычно проходит ночью, чтобы не мешать пассажирам. Несмотря на своеобразный формат во время мероприятия удается сохранить все традиционные элементы торжества.

«Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами. В этом году в таком необычном формате поженились 20 пар», - отметила Ракова.

Возможность заключить брак на «Маяковской» появилась с 2021 года. За это время 45 молодоженов официально оформили свои отношения на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для влюбленных специально готовят необычные площадки для бракосочетания. Именно поэтому станции московского метро стали прекрасной возможностью, чтобы скрепить союз.

По программе церемонию сопровождают всем известным маршем Мендельсона. С эскалатора спускаются молодожены, а после проходят по платформе к центру зала. Там их встречает ведущий и говорит речь, после чего партнеры обмениваются кольцами и ставят подписи в знак согласия вступления в брак. Далее им выдают первый семейный документ - свидетельство о заключении брака.

Чтобы провести свадьбу на «Маяковской», нужно приехать и подать лично заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее стало известно, что более 33 тысяч пар поженились в Москве за лето.

Семья Метро Брак Москва 2023
Свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь
23 октября 2023, 10:37
Сайт мэра и правительства Москвы
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В сентябре по программе реновации сдали в эксплуатацию 13 домов для москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жилые здания располагаются в семи округах столицы. Кроме того, для жильцов сделали улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что больше всего владельцев квартир - в Юго-Восточном округе. За девять месяцев с начала года заключили договоры на новое жилье приблизительно 6,7 тысячи москвичей этого района.

Программа реновации, напомнил градоначальник, - это не только переселение из старых домов в новые, но и улучшение качества жизни москвичей в целом. Именно поэтому территорию у новых домов благоустраивают, строят площадки для детей и для спортсменов, озеленяют участки и делают удобную инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Так, в нее включили 5175 жилых домов. А первые постояльцы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
Москву накрыл густой туман
23 октября 2023, 10:21
РИА «Новости»
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Москву окутало густым туманом, поэтому автомобилистов просят быть особо осторожными на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На столицу сегодня утром опустился густой туман, из-за чего резко ухудшилась видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. В ближайшие часы видимость составит от 200 до 500 метров.

«Сегодня столица будет ощущать влияние центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», - рассказал синоптик.

Леус рассказал, что температура воздуха достигнет отметки 6… 8 градусов, а в Подмосковье - 4… 9° градусов. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом ближе к вечеру на северный. Порывы будут достигать 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 736 миллиметров ртутного столба. Во вторник, по прогнозам специалиста Центра погоды «Фобос», пройдут небольшие дожди с мокрым снег. Кроме того, похолодает до 1… 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказала, что в Москве 23 октября пройдут сильные дожди.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023

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