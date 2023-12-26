«Я еще в состоянии ростка». Макс Арнаутов назвал лучший возраст для творцов

«Сам для себя я нахожусь еще в зачаточном состоянии, наверное. Нет, я нахожусь в состоянии ростка. Мой opus magnum - моя высшая степень реализации как художника, как творца, - я думаю, годам к 40–45 будет, как она бывает у всех. Если посмотреть на самых выдающихся людей из разных индустрий: художников, музыкантов, режиссеров, актеров, - они все реализуются по максимуму годам к 40-45», - рассудил собеседник «360» и привел в пример рэпера Канье Уэста.

На вопрос о том, могут ли хейтеры заставить Арнаутова бросить дизайн, он с усмешкой ответил: «Нет, конечно», - и снова вспомнил о Канье Уэсте.

«Несмотря на то что у Канье много хейтеров и завистников, он доказал, что его невозможно отменить, <…> как в американской культуре. <…> Это перестало работать на нем, он настолько сильно повлиял на массовую культуру, <…> у него огромная аудитория фанатов», - пояснил дизайнер.

Полное интервью «360» с Максом Арнаутовым смотрите здесь.