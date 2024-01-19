Wildberries заявила, что пожар в Шушарах не повлияет на логистику компании в Москве

В компании подчеркнули, что они сделают все возможное со своей стороны, чтобы заказы в города приехали в срок. Учитывая последствия ЧП, логистику оперативно перестроили, а товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, будет идти напрямую в другие города.

В Telegram-канале маркетплейса подчеркнули, что Wildberries планирует реконструировать поврежденный склад в Шушарах. Такое решение даст возможность восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, а также сократить нагрузку на другие склады и сортировочные центры.

«В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее правоохранители пришли с обысками в офис Wildberries в Москве. Силовики собирали документацию, которая имеет отношение к сгоревшему складу.