18 декабря 2023, 07:07

Wildberries вышел на китайский рынок

РИА «Новости»
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Российский маркетплейс Wildberries начал работать на китайском рынке с местными продавцами и производителями. Об этом РБК сообщила основательница сервиса Татьяна Бакальчук.

«Сейчас мы уже начали работать с продавцами и производителями напрямую. Они начнут поставлять собственную продукцию на площадку к нам во все страны присутствия Wildberries», - сказала она.

По ее словам, российский сегмент Wildberries останется приоритетным направлением, расширение маркетплейса на него не повлияет.

«90% от всего оборота приходится на Россию, 10% - на заграницу. Сейчас Wildberries работает в Азербайджане, Израиле, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Армении и Белоруссии», - добавила Бакальчук.

Ранее стало известно, что на маркетплейсе появится опция дополнительного подтверждения заказа , которая поможет пользователям избегать случайных покупок.

Торговля Магазины
18 декабря 2023, 07:27
Жители уральского города Невьянска остались без воды и отопления
РИА «Новости»
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Из-за обрыва линии электропередач и аварии на Романовском водозаборе 14 тысяч жителей Невьяновского городского округа остались без отопления и водоснабжения. Прокуратура Свердловской области проверит работу МУП «Невьянский водоканал».

Из-за обрыва линии электропередач и аварии на Романовском водозаборе 14 тысяч жителей Невьяновского городского округа остались без отопления и водоснабжения.

Прокуратура Свердловской области проверит работу МУП «Невьянский водоканал».

Аварийное отключение электричества из-за обрыва линии электропередач произошло 17 декабря. На Романовском водозаборе три насоса вышли из строя. Свет вернули в дома Невьяновска по резервной линии, но 14 тысяч абонентов остались без холодного водоснабжения и отопления.

Прокуратура начала проверку на МУП «Невьянский водоканал». Она проверит исполнение законодательства о бесперебойном снабжении коммунальными ресурсами и своевременность устранения последствий аварии.

В Приморье из-за порыва магистрального трубопровода 69 тысяч человек остались без воды. Кабмин показал видео с места аварии в Артеме.

Прокуратура РФ ЖКХ Отопление Свердловская область
18 декабря 2023, 07:21
Футболист «Зенита» Кержаков раскрыл самую необдуманную трату денег
РИА «Новости»
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Самой необдуманной тратой денег для голкипера «Зенита» Михаила Кержакова стало приобретение мотоцикла. Об этом он сообщил в эфире передачи «Шоу Воли» на канале ТНТ.

«Самой необдуманной покупкой денег стал мотоцикл. Кататься я на нем совсем не умел! Я тогда жил в Москве, начала голова наполовину слетать, сдержаться сложно, жизнь в ресторанах начала подзатягивать», - сказал футболист.

Кержаков также отметил, что однажды подарил родному брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.

Вратарь является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он шесть раз победил в чемпионате России.

В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний игрок провел 13 матчей, шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также на его счету одна игра в Кубке России.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл свои ежемесячные траты в столице.

ФК Зенит Спортсмены Футбол
18 декабря 2023, 03:02
Россиян предупредили о появлении новой графы в платежке за ЖКХ
РИА «Новости»
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Новая графа с газоанализаторами может появиться в платежном документе за услуги ЖКХ. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Она объяснила, что жильцы сами могут установить газоанализаторы в квартирах, но с последующей компенсацией из взносов за капремонт. Соответствующее предложение депутатов Госдумы стало реакцией на рост числа взрывов бытового газа.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», - предположила экономист.

Она объяснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет рост цен за ЖКХ, польза от предотвращения взрывов газа несоизмеримо выше, уверена Сазанова.

Президент Владимир Путин 17 декабря подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссии за коммунально-жилищные услуги. Ее отменят не только для льготной категории пожилых россиян, уточнил глава государства.

ЖКХ Россия
17 декабря 2023, 19:08
Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине
РИА «Новости»
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Донбассу было не место в составе Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.

Во время экскурсии глава государства осмотрел посвященный ДНР стенд, представительница которого рассказала, что ее чуть не отчислили из университета за отказ на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке. Это произошло еще до того, как Донбасс вернулся в состав РФ. Родителей девушки вызвали в деканат и сказали, что ей не место в этой стране.

«А может быть, Донбассу не место в той стране», - заявил Путин.

Российскому лидеру показали символ Донецка в виде стальной розы, выкованной под обстрелами из осколков снарядов.

Во время посещения выставки на ВДНХ Путин также ознакомился со стендами Красноярского и Приморского краев, Омской, Архангельской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга. Организаторы выставки показали президенту виртуальную панораму Финского залива.

Донбасс Владимир Путин Украина Выставка-форум «Россия»

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