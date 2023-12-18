Wildberries вышел на китайский рынок

«Сейчас мы уже начали работать с продавцами и производителями напрямую. Они начнут поставлять собственную продукцию на площадку к нам во все страны присутствия Wildberries», - сказала она.

По ее словам, российский сегмент Wildberries останется приоритетным направлением, расширение маркетплейса на него не повлияет.

«90% от всего оборота приходится на Россию, 10% - на заграницу. Сейчас Wildberries работает в Азербайджане, Израиле, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Армении и Белоруссии», - добавила Бакальчук.

Ранее стало известно, что на маркетплейсе появится опция дополнительного подтверждения заказа , которая поможет пользователям избегать случайных покупок.