Wildberries выплатил почти 35 миллиардов рублей пострадавшим от пожара в Шушарах

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По словам предпринимательницы, продавцы получат компенсацию независимо от масштаба потерь. Процесс выплачивания денег уже почти завершили.

«В случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях - такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально», - сказала директор маркетплейса.

Ранее Бакальчук заявила, что Wildberries рассматривает несколько версий возникновения возгорания в Шушарах, однако тайна следствия не позволяет их раскрывать. Компания собирает все необходимые данные.

Пожар на складе Wildberries случился 13 января. Огонь распространился на площади в 70 тысяч квадратных метров. Спасатели почти сутки ликвидировали возгорание.