09 августа 2024, 05:17

Wildberries выплатил почти 35 миллиардов рублей пострадавшим от пожара в Шушарах

РИА «Новости»
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Wildberries заплатил пострадавшим из-за пожара на складе в Шушарах 34,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в беседе с РБК.

По словам предпринимательницы, продавцы получат компенсацию независимо от масштаба потерь. Процесс выплачивания денег уже почти завершили.

«В случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях - такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально», - сказала директор маркетплейса.

Ранее Бакальчук заявила, что Wildberries рассматривает несколько версий возникновения возгорания в Шушарах, однако тайна следствия не позволяет их раскрывать. Компания собирает все необходимые данные.

Пожар на складе Wildberries случился 13 января. Огонь распространился на площади в 70 тысяч квадратных метров. Спасатели почти сутки ликвидировали возгорание.

Пожары Деньги Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
08 августа 2024, 22:42
Просмотры мультфильмов и детских шоу в VK Видео выросли на 57%
Freepik
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В первую неделю августа количество просмотров детского контента в VK Видео выросло на 57% по сравнению с июльским результатом. Больше всего у юных зрителей популярны мультики и фильмы.

Число просмотров сериала «Три кота» увеличилось в два раза. Также выросли в просмотрах «Смешарики» - на 78%, «Маша и Медведь» - на 80%, фильмы от студии «Вольга» - на 86%.

Самыми популярными у детей мультфильмами стали «Барбоскины», «Забезу. Уши с хвостиком», «Шушумагия», «Лунтик и его друзья», «Лекс и Плу: Космические таксисты», и «Бодо Бородо».

На VK Видео можно увидеть контент киностудий «Вольга», «Союзмультфильм», «Мельница», «Ноль плюс Медиа» и группы компаний «Рики». Скоро организация планирует увеличить количество детского контента, начав сотрудничество с новыми киностудиями и блогерами.

ВКонтакте Дети Сериалы Видео Фильмы Мультфильм Маша и медведь
08 августа 2024, 17:42
Российские киберспортсмены отказались от турниров по игре League of Legends
YouTube
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Российские киберспортсмены не станут участвовать в турнирах по игре League of Legends и Valorant, так как там есть ЛГБТ * -персонажи. Об этом заявил президент российской Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, его процитировал RTVI.

Он объяснил, что российские организаторы турниров не запрещали соревнования по американской игре. Смит напомнил, что компания-разработчик Riot Games активно продвигает ЛГБТ*-направления, что противоречит российским законам. Эксперт добавил, что разработчики намеренно делают интересных героев геями * и лесбиянками *.

«Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей», - указал он.

Ранее российские киберспортсмены отказались выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира IESF. Соревнования будут проходить в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Законы ЛГБТ Россия Компьютерные игры
08 августа 2024, 11:49
В работе YouTube в России произошел массовый сбой
Global Look Press
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Пользователи платформы YouTube сообщили о сбоях в работе. Об этом свидетельствует растущее количество жалоб на портале сбой.рф.

Пользователи отметили, что не работают ни главная страница, ни приложение сервиса. Причины сбоя не уточняются.

На фоне возникших проблем у YouTube россияне ищут альтернативу популярному сервису. Так в отечественном сегменте App Store видеохостинги «VK Видео» и Rutube оказались самыми скачиваемыми и обогнали американскую платформу по популярности в разделе с бесплатными программами.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что в России не рассматривалась принудительная блокировка YouTube. По его словам, видеохостинг стал работать медленнее из-за деградации кэширующего оборудования.

Интернет Блокировки Видео Россия YouTube
08 августа 2024, 11:04
Дудя оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
pxhere.com
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Таганский районный суд Москвы назначил блогеру Юрию Дудю* административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Причиной стало нарушение порядка деятельности иностранного агента. Дудь* распространял материалы в интернете без нужной маркировки.

За отказ ставить плашку с предупреждающим текстом в свои видео и посты в социальных сетях Дудю* уже грозили возбуждением уголовного дела. Журналисты находили в аккаунтах блогера десятки сообщений без требуемой подписи. За каждый такой случай предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение суд оштрафовал юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей.

*внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ

Суд Юрий Дудь Иноагенты

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