Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки, в случае если пользователь осуществил оплату с международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщили на сайте компании.
«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard <...> будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%», - уточнили в разделе сайта про способы оплаты.
В приложении объяснили, что условия договора о комиссии начали действовать с 9 октября.
Ранее Wildberries анонсировал запуск новой функции , которая поможет пользователям защитить себя от случайных заказов. Руководство компании пришло к такому решению после того, как ребенок одного из пользователей площадки сделал заказ на сумму 250 тысяч рублей.
Дополнительное подтверждение заказа появится в приложении в течение месяца. Его можно будет подключить индивидуально.