16 января 2024, 23:35

Wildberries ввел кнопку отмены для случайных заказов

РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries запустил функцию отмены заказа кнопкой для защиты покупателей от случайных покупок. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.

Кнопка для отмены заказа появилась на сайте и в мобильном приложении в разделе «Доставки» после оформления заказа.

«На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов», - уточнили в компании.

Заказ можно отменить в первый час после его оформления или пока продавец не приступил к его сборке.

Новую опцию площадка начала тестировать в конце 2023 года. Прошлой осенью маркетплейс для защиты покупателей от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии - с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android).

Ранее пресс-служба компании Wildberries заявила, что продавцам компенсируют убытки из-за пожара на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Маркетплейс также пообещал вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы.

Торговля Россия Магазины Деньги Маркетплейсы
16 января 2024, 19:58
Стало известно, о чем просили юные москвичи Деда Мороза в этом году
РИА «Новости»
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Шестая почтовая кампания завершилась в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках. Она началась 18 ноября 2023 и продлилась до 16 января 2024 года. Добрый волшебник в этот раз получил на 15% больше писем, чем в прошлый. Среди пожеланий встречали очень нестандартные, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что в столице в ноябре почтовые ящики работали в 41 парке, в культурных учреждениях и на других площадках. Отправить письмо зимнему магу можно было даже на станциях метро и в аэропорту.

«Всего зимнему волшебнику с начала акции написали 114 тысяч писем, 14 тысяч из которых отправили по электронной почте», - уточнил Фурсин.

Юные жители столицы просили в подарок технику, игрушки, одежду, косметику и домашних питомцев. Однако среди желаний было и то, что нельзя купить за деньги, - счастье, здоровье и любовь. Размеры писем были разными: от парочки небольших заметок до нескольких страниц.

Самыми необычными пожеланиями стали волшебная Золотая Рыбка, которая может выполнить любое пожелание, волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран.

Ранее участники акции «Исполни желание» в Москве вручили новогодние подарки детям-инвалидам.

Дед Мороз Москва
16 января 2024, 19:49
Сроки переселения по реновации в Москве сократили для жителей почти 100 домов
Freepik
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Сроки заселения по программе реновации удалось сократить для жителей 93 старых домов, которые расположены в 35 районах Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Постояльцев собирались переселять на втором и третьем этапах программы, то есть в 2025–2028 и 2029–2032 годах. Жители 78 домов смогли осмотреть будущее жилье раньше назначенного срока в прошлом году.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что темпы развития программы набирают оборот благодаря регулярному подбору новых участков для строительства новостроек.

«С января 2023 года в столице добавилось 37 площадок для возведения новостроек. Работа по их подбору продолжается», - рассказал он.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что приблизительно 5,2 тысячи жителей из 78 старых домов оформили собственность в новых жилых зданиях, а еще около 650 уроженцев столицы выбрали жилье и заполняют необходимые документы.

С начала программы реновации в Москве возвели 304 жилых дома.

Реновация в Москве Москва
16 января 2024, 19:47
Более миллиона подписей в поддержку Путина собрали на площадках «Единой России»
РИА «Новости»
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Свыше миллиона подписей с момента начала процедуры собрали на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина на выборы лидера страны. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах МГЕР», - отметил Турчак.

По его словам, в сборе подписей помогают около 20 тысяч волонтеров. Добровольцы выезжают и в труднодоступные районы.

«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», - указал он.

Турчак обратил внимание, что на пункты сбора подписей приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Участие принимают россияне самых разных возрастов и профессий. Но всех объединяет желание видеть Россию сильной и независимой.

«И такой она может быть только с одним человеком во главе - с нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным », - заключил секретарь генсовета партии.

Владимир Путин Выборы президента РФ «Единая Россия» Выборы президента — 2024
16 января 2024, 19:43
Красноярский автоблогер Андрей Борода умер в 32 года
«ВКонтакте»
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Популярный YouTube-блогер Андрей Борода (настоящая фамилия — Шипило) умер в Красноярске в возрасте 32 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его друга Андрея Ломакина.

Популярный YouTube-блогер Андрей Борода (настоящая фамилия - Шипило) умер в Красноярске в возрасте 32 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его друга Андрея Ломакина.

Собеседник журналистов заявил, что о смерти блогера узнал от близких, но без их разрешения раскрыть подробности случившегося с другом не может.

«Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», - заявил Ломакин.

Он добавил, что по факту скоропостижной смерти блогера назначили экспертизу для выяснения всех обстоятельств.

Андрей Шипило посвятил свой Siberian Beard на YouTube автомобилям. За все время своей работы он набрал 673 тысячи подписчиков. Последнее видео, посвященное обзору BMW X2, вышло 29 декабря. Также у него есть своя группа во «ВКонтакте», на которую подписаны 93 тысячи пользователя.

В последний раз в социальную сеть блогер заходил во вторник, 16 января. В этот день его нашли мертвым.

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