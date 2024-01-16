Wildberries ввел кнопку отмены для случайных заказов

Кнопка для отмены заказа появилась на сайте и в мобильном приложении в разделе «Доставки» после оформления заказа.

«На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов», - уточнили в компании.

Заказ можно отменить в первый час после его оформления или пока продавец не приступил к его сборке.

Новую опцию площадка начала тестировать в конце 2023 года. Прошлой осенью маркетплейс для защиты покупателей от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии - с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android).

Ранее пресс-служба компании Wildberries заявила, что продавцам компенсируют убытки из-за пожара на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Маркетплейс также пообещал вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы.