05 сентября 2024, 05:54

Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг

РИА «Новости»
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Wildberries сделают площадкой для продавцов услуг. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление основателя компании Татьяны Бакальчук.

На сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке она сообщила, что такую возможность для продавцов предоставят уже в ближайшее время.

«Мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», - сказала она.

Бакальчук призналась, что не любит, когда Wildberries называют маркетплейсом. По ее словам, площадка никогда не позиционировала себя так. Компания является цифровой платформой, инструментом, обеспечивающим баланс во взаимосвязи всех участников площадки и учитывающим интересы каждого.

Ранее предприниматель, супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак ВБ. Мужчина назвал это важным шагом для себя. По его мнению, эти две буквы символизируют не только бренд, но и его личное участие в развитии компании.

Мужчины Владивосток Экономика Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
05 сентября 2024, 03:47
Администрация Петербурга расторгла договор с перевозчиком, утопившим автобус в Мойке
РИА «Новости»
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Смольный расторг договор с перевозчиком ООО «Такси», чей автобус в мае упал с моста в Мойку. Петербургский «Организатор перевозок» объявил аукцион в поисках подрядчика на девять городских маршрутов, сообщила «Фонтанка».

Общая стоимость закупок составляет более двух миллиардов рублей. Новый перевозчик должен начать работать уже в октябре.

Планируется усиление транспортной сети по маршруту № 220 автобусами большого класса, а также продлением до улицы Чирикова.

Главу автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова заключили под стражу после падения автобуса в Мойку. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате падения погибли семь человек.

Санкт-Петербург Аукционы Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
05 сентября 2024, 02:27
В Госдуме решили отказать мигрантам в праве привозить семьи в Россию
РИА «Новости»
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Семьи низкоквалифицированных мигрантов, которые отправляются в Россию на заработки, не должны ехать вместе с ними. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании совета нижней палаты парламента в Самаре.

Он подчеркнул, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста отвечать должно пригласившее его предприятие.

«При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких.», - привела слова Володина пресс-служба Госдумы.

Вопрос, добавил он, уже находится на обсуждении. Депутаты рассматривают пробел в законодательстве, который позволяет это делать.

Наведение порядка в сфере миграционной политики Володин назвал приоритетным в работе Госдумы и отметил, что в этой сфере приняли уже шесть законов.

«Еще ряд законопроектов находится сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций», - обратил внимание Володин, уточнив, что рассмотрят их до конца 2024 года.

Он указал на необходимость найти решение для проблем, которые волнуют россиян. С одной стороны, пояснил председатель Госдумы, нужно стараться сделать все, чтобы трудовая миграция помогала в задачах развития экономики.

«С другой - чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем», - заключил Володин.

Жители России все чаще обращают внимание на проблемы с мигрантами в стране. Приезжие зачастую стараются навязать свои порядки местному населению и открыто демонстрируют свое негативное отношение. В СК отмечали, что подобная ситуация в том числе сложилась из-за попустительства должностных лиц.

Мигранты Законы Депутаты Россия Работа
04 сентября 2024, 14:50
Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре
Unsplash
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Более 500 представителей региональных органов власти, родительского сообщества, общественных организаций Приволжского федерального округа представили предложения для Стратегии семейной и демографической политики на форуме в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Развитие инфраструктуры На профильной дискуссионной площадке обсудили развитие инфраструктуры в сельской местности, призвав создать комфортные условия жизни на селе. Участники форума отметили, что для повышения рождаемости необходимо внедрять новые подходы и расширять направления поддержки семей с детьми, усиливая межведомственное взаимодействие.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев отметил, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили более 68 тысяч территорий. Только в прошлом году жилищные условия улучшили 4,4 миллиона семей, а в эксплуатацию ввели более 110 миллионов квадратных метров жилья.

«Одна из наших ключевых задач - сделать условия жизни в городах и поселках по-настоящему комфортными для каждой семьи. Сегодня перед строительной отраслью стоит первоочередная задача - улучшение качества жизни наших граждан», - отметил он.

По итогам мероприятия приняли резолюцию. Министерства пообещали учесть все поступившие предложения.

Ранее премьер Михаил Мишустин назвал нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети» одними из важнейших в России.

Меры поддержки Этот форум стал четвертым из восьми запланированных на год семьи. Ранее мероприятия прошли в Москве, Владивостоке и Муроме.

«Основным подходом в демографической политике становится „Плюс один ребенок в каждой семье“. Поэтому интересы семьи должны учитываться во всех аспектах жизни общества: в экономике и корпоративной политике, в развитии жилищной инфраструктуры и благоустройстве наших городов и поселков», - заявил министр труда Антон Котяков.

Также министр напомнил о мерах, которые вступят в силу в дальнейшем. Например, с 2025 года единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проверки нуждаемости, если семья уже получает такие выплаты. А с 2026 года родители двоих и более детей смогут вернуть часть НДФЛ за прошлый год, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимума на человека. Такие меры распространятся на все регионы, включая новые.

Семья Минтруд РФ
04 сентября 2024, 04:47
В павильоне ВЭФ включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке
РИА «Новости»
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В павильоне министерства природных ресурсов и экологии России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, композицию сопровождает анимационный фильм с музыкальной группой, состоящей из кошек.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Основной площадкой для проведения мероприятия будет кампус Дальневосточного федерального университета. Тема года - «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ранее в город прибыл российский лидер Владимир Путин для участия в форуме.

В первый день ВЭФ показали «Улицу Дальнего Востока», где 11 дальневосточных регионов России продемонстрировать свои достижения.

Песни Фильмы Россия Владивосток

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