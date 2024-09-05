Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг

На сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке она сообщила, что такую возможность для продавцов предоставят уже в ближайшее время.

«Мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», - сказала она.

Бакальчук призналась, что не любит, когда Wildberries называют маркетплейсом. По ее словам, площадка никогда не позиционировала себя так. Компания является цифровой платформой, инструментом, обеспечивающим баланс во взаимосвязи всех участников площадки и учитывающим интересы каждого.

Ранее предприниматель, супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак ВБ. Мужчина назвал это важным шагом для себя. По его мнению, эти две буквы символизируют не только бренд, но и его личное участие в развитии компании.