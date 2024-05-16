16 мая 2024, 09:48

Wildberries снизил размеры штрафов для продавцов из-за требований ФАС

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Компания Wildberries упростила работу селлеров с платформой маркетплейса. Решение об изменениях приняли после предупреждения Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил РБК.

По данным пресс-службы компании, маркетплейс снизил размер некоторых штрафов и четко прописал ответственность продавцов за различные виды нарушений. Wildberries также ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику. Благодаря изменениям ответственность за нарушения в ходе приемки предусматривается не только для селлеров, но и для самой площадки.

«Время приемки товара по модели „Маркетплейс“ определяется моментом считывания штрихкода коробки при приемке на воротах, а не моментом сканирования каждой единицы товара при сортировке, как это было раньше», - указали в компании.

В апреле ФАС направила Wildberries предупреждение в связи с информацией о навязанных невыгодных условиях договора для продавцов. Компания заявила, что рассмотрит замечания регулятора.

Штрафы Работа Маркетплейсы
16 мая 2024, 10:25
Подмосковные школьники изучили процесс создания индустриальных и моторных масел
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«Газпромнефть — смазочные материалы» реализует образовательный процесс для старшеклассников, поддерживая формирование интереса к инженерным профессиям у школьников. Учащиеся профильных классов школ Московской области получили уникальную возможность погрузиться в технологическую среду компании.

Ребята ознакомились с работой научно-исследовательского центра, производственных площадок и цифровых сервисов. Участники открытого урока изучили процесс создания моторных и индустриальных масел, которые используют в современных моделях техники и промышленного оборудования.

Под контролем опытных сотрудников компании школьники провели эксперимент по исследованию устойчивости смазочных материалов к интенсивным перепадам температур и механическим нагрузкам.

«Газпромнефть - смазочные материалы» уделяет особое внимание привлечению квалифицированных молодых кадров, отметил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

«Помимо сотрудничества с вузами, масштабной системы практик и стажировок для начинающих специалистов, мы развиваем комплексный профориентационный проект для школьников. Наша просветительская программа включает экскурсии на производственные площадки, интерактивные лекции о создании продукции, а также консультации экспертов о карьерных перспективах в родном регионе», - добавил он.

Такой подход позволяет школьникам формировать актуальные представления о современных заводах и широких возможностях самореализации в сфере нефтепереработки.

«Ранняя профориентация в школах - одна из важных задач, которую администрация наукограда решает в том числе совместно с такими крупными компаниями-работодателями, как „Газпромнефть-СМ“», - подчеркнула заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.

Сегодня у подростков растет интерес к рабочим специальностям. Поэтому важно предоставить достаточно информации о разных профессиях в этом направлении, помочь определиться с карьерной траекторией с учетом интересов детей, их способностей и тенденций в экономической сфере.

Исследования Дети Школы Школьники Экономика
16 мая 2024, 08:03
«Предлагаю оживить». Депутат — об умирающих деревнях России
Pxhere
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Все больше людей стремятся в центральную часть России, оставляя деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке пустыми. Депутат Госдумы Сергей Колунов в комментарии 360.ru предложил возродить умирающие населенные пункты.

По его словам, для этого нужно предусмотреть механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов.

«И, если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», - отметил парламентарий.

В таком случае деревни станут ухоженными. Населенные пункты оживут, и в них будет развиваться инфраструктура.

Ранее Колунов предложил способ борьбы с самокатчиками-нарушителями. Для этого нужно ограничить скорость средств индивидуальной мобильности на тротуарах и в парках.

Урал Депутаты Россия Сибирь Дальний Восток
16 мая 2024, 04:50
Оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ начнут монтировать в июне
Freepik
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В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ — это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

«Строительство канатной дороги Благовещенск–Хэйхэ идет хорошими темпами. Уже в июне на площадке начнется монтаж главного оборудования - системы приводов, противовесов, барабанов, канатов и кабины», - написал он.

По словам Орлова, в сердце терминала механизмы удержат два пилона высотой 21 метр. Также построят линейную опору, основные детали для которой уже доставили на площадку.

«Строители трудятся круглосуточно, и вскоре Россию и Китай свяжет новая дорога дружбы», - подытожил Орлов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у РФ и КНР беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Глава государства отметил, что именно из-за этого он выбрал Китай в качестве первой страны для посещения после инаугурации.

В июне начнут монтировать ключевое оборудование канатной дороги из Благовещенска в Хэйхэ - это первая в мире трансграничная канатная дорога, ее проведут между Россией и Китаем. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале.

Строительство Дороги Международные отношения Россия Китай
16 мая 2024, 04:48
Стало известно, когда многим россиянам вернут двойную индексацию пенсий
РИА «Новости»
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Неработающие пенсионеры будут получать индексацию выплат два раза за год, начиная с 2025 года. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, согласно конституционным правилам, индексацию пенсионных выплат с учетом инфляции будут проводить не реже двух раз за год, однако власти могут вводить дополнительные индексации. Дважды в год пенсии повышали до 2019-го, потом в связи с реформами индексацию начали проводить только один раз - с 1 января. Начиная с 2025 года январскую индексацию отменят.

«Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что телефонные аферисты придумали новый способ кражи денег и конфиденциальных данных у пенсионеров. Мошенники звонят жертвам, представляются сотрудниками социального фонда и предлагают «перерасчет пенсии» якобы для ее повышения.

Пенсия Пенсионеры Деньги

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