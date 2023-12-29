29 декабря 2023, 04:32

Wildberries повысит тарифы для продавцов бытовой техники

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Интернет-магазин Wildberries повысит размер комиссии на продажу бытовой техники и электронных приборов. Об этом сообщило РБК, сославшись на представителя маркетплейса.

Интернет-магазин Wildberries повысит размер комиссии на продажу бытовой техники и электронных приборов. Об этом сообщило РБК , сославшись на представителя маркетплейса.

«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть - вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и другое)», - рассказал собеседник издания.

По данным источника, комиссию на процессоры увеличат на семь процентных пункта, а на умные часы - на 10. Остальных товаров изменения не коснутся.

Ранее основательница сервиса Татьяна Бакальчук заявила, что Wildberries начал работать на китайском рынке с местными продавцами и производителями. По ее словам, они будут поставлять свою продукцию на площадку. При этом российский сегмент продолжит быть приоритетным направлением для маркетплейса.

Торговля Магазины Маркетплейсы
29 декабря 2023, 03:58
Россиянам напомнили, сколько времени можно хранить новогодние салаты
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые содержат благоприятную среду для развития токсичных микроорганизмов, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. О мерах безопасности в преддверии новогодних праздников напомнили в Роспотребнадзоре.

«В салатах обычно смешивают продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Добавление соуса или майонеза способствует ускорению процесса размножения микробов», - рассказали в ведомстве.

Винегрет, салаты из вареных или сырых овощей, копченостей и мяса птицы следует хранить не больше 18 часов. После заправки этот срок уменьшится до 12 часов. Салаты с морепродуктами без заправки испортятся через 12 часов, а с консервированными овощами или вареными яйцами - через шесть часов. Самыми стойкими оказались салатные блюда из квашеных, соленых и маринованных овощей - до 36 часов. Все угощения следует держать в холодильнике при температуре 2… 6 градусов.

Ранее эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. По ее словам, оптимизация питания в новогоднюю ночь поможет избежать переедания.

Праздники Роспотребнадзор Новый год Продукты
29 декабря 2023, 03:03
Стало известно, на сколько подорожает вино в январе 2024 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Повышение цен на вино начнется после новогодних праздников, к лету стоимость алкогольного напитка вырастет на 20-30%. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Акцизы на вино вырастут в три раза с 1 мая 2024 года, однако повышения цен стоит ожидать в начале года. Акциз с мая вырастет с 34 до 108 рублей за литр, и рост продолжится, что отразится на ценах. Сначала, в январе, подорожает дешевое вино, отметил Чеглов.

«Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», - заявил профессор.

Импортное вино подорожает после новых поставок, отечественные виноделы также поднимут цены. К лету средний чек на вино вырастет на 20-30%, уверен эксперт.

Спиртные напитки в российских магазинах в 2024 году подорожают в среднем на 10%. В сегменте водки, ликеро-водочной продукции подорожание будет менее заметно, считают эксперты.

Праздники Алкоголь Магазины Вино Новый год
29 декабря 2023, 01:25
Бастрыкин встретился с родственниками погибших офицеров и юных героев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя — Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя - Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Бастрыкин подчеркнул, что лишь сильные духом и самоотверженные личности, которые испытывают любовь к Родине, способны совершать смелые поступки.

В 2008 году семилетний Женя из Подмосковья спас свою сестру от преступника, оказав ему сопротивление. Но мужчина нанес ребенку восемь ножевых ранений. Жизнь мальчика спасти не удалось. Преступника нашли, а Женю Табакова наградили орденом Мужества посмертно.

Сотрудник СК Назим Казиахмедов занимался делом о крупном мошенничестве - в сентябре 2007 года он погиб от рук киллера, который выстрелил в него несколько раз. Следком раскрыл это преступление, и виновные ответили по закону.

В сентябре 2023 года Бастрыкин пообщался с обманутыми дольщиками из Московской области. Председатель СК взял на особый контроль решение проблем заявителей.

Россия Следственный комитет России
28 декабря 2023, 20:36
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В работе мессенджера Telegram произошел серьезный массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой файлов. Некоторые юзеры не могут отправить сообщения. Также не обновляются Telegram-каналы. Больше всего обращений о сбоях поступило из Челябинска, Тулы, Вологды, Севастополя и Таганрога.

Последний раз пользователи сообщали о сбое в работе мессенджера 30 ноября. Люди заявили о проблемах с соединением, неполадках в работе приложения и сбоях при отправке сообщений.

Также проблемы с Telegram наблюдались 24 ноября. Нарушения зафиксировали в ряде регионов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Татарстане, Башкирии и Чечне.

Мессенджеры Telegram

Новости по теме