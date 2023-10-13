Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries принял решение отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard в размере 3%. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании.
«В Генеральной прокуратуре провели совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По его итогам компания приняла решение отменить взимание дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», - заявили в организации.
Также маркетплейс вернет дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы.
Ране маркетплейс Wildberries заявил о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки, в случае если оплату осуществляли с международных карт Visa и Mastercard.
После этого Генпрокуратура назначила проверку на законность этого решения. Надзорное ведомство также пообещало заняться вопросом взимания платы за возврат приобретенных товаров.
Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заверил, что в случае выявления нарушений надзорные ведомства примут соответствующие меры реагирования.