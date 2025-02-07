07 февраля 2025, 14:52

Wildberries будет сотрудничать с прокуратурой при проверке данных о досмотрах

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Компания Wildberries всегда готова сотрудничать с правоохранителями. Так пресс-служба площадки ответила 360.ru на вопрос о проверке прокуратурой Подмосковья из-за досмотров с раздеванием.

«Wildberries всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содествие», - заявили в пресс-службе.

Видео, где одного из работников компании досматривали с раздеванием появилось в соцсетях в июне 2022 года. Тогда руководству Wildberries поручили устранить нарушения.

В январе этого года в Сети снова появилась информация о досмотрах с раздеванием сотрудников компании. После этого в прокуратуре решили провести проверку.

Ранее пресс-служба Wildberries прокомментировала инициативу у политолога Алексея Ярошенко о запрете продажи интим-товаров через интернет-площадки. В компании заявили, что идея не имеет под собой оснований и «видится популизмом ».

Маркетплейсы
07 февраля 2025, 13:06
«Каждый час сна на счету». Для кого четырехдневная рабочая неделя станет спасением
Freepik
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В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева рассказала 360.ru, что разумный зарубежный опыт можно и нужно адаптировать к нашей правовой системе, в этом нет ничего плохого.

Например, четырехдневная рабочая неделя для матерей, как в Японии, стала бы спасением для многих работающих женщин. Или оплачиваемый отпуск при рождении ребенка для отцов, как во Франции, который можно брать короткими периодами.

«Вовлекать папу в воспитание малыша без полноценного ухода в декрет - это большая помощь семьям, особенно на раннем этапе жизни ребенка, когда каждый час сна мамы на счету», - подчеркнула депутат.

Авксентьева считает, что такой опыт стоит рассмотреть и оценить его экономическую эффективность.

Фракция «Новые люди» убеждена, что государство должно активно поддерживать работодателей, которые внедряют корпоративные программы, направленные на помощь семьям с детьми. Необходимо разработать и ввести стандарт семейно-демографической политики, который будет мотивировать работодателей оказывать социальную поддержку своим сотрудникам и их семьям.

«Мы изучаем опыт российских компаний, и нам есть чем гордиться. Некоторые работодатели предлагают молодым родителям выплаты за рождение детей или создают детскую комнату на работе. Кто-то предлагает мамам расширение программы ДМС, компенсацию стоимости путевок на отдых для ребенка. Все эти практики надо поддерживать и снижать такому бизнесу налоговую нагрузку», - добавила Авксентьева.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе. Однако для работников производств сократить рабочую неделю не получится, поскольку «это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».

Россия
07 февраля 2025, 11:12
Студентам медвузов дадут возможность выбирать регион для обязательной отработки
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Студенты медицинских вузов, проходящие обучение на бюджетной основе, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минздрава.

Ведомство разработало проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в случае принятия инициативы выпускников медицинских специальностей средних профессиональных учреждений и вузов будут после обучения трудоустраивать в обязательном порядке.

Специалист сможет сам выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий, добавили в пресс-службе.

Если студент обучается по договору целевого обучения, то после выпуска он должен пойти работать в указанную в документе организацию.

Ранее профессор и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов раскритиковал проект об обязательной отработке.

По его словам, чтобы принять эту инициативу, придется изменить не только закон об образовании, но и конституцию, в которой есть упоминание гарантии бесплатного доступа к образованию российских граждан.

Вузы Врачи Медицина Студенты
07 февраля 2025, 11:09
«Космический модник». В интернете оценили внешность нового главы Роскосмоса
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса. Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.

Часть пользователей восхищаются внешностью Баканова, сравнивая его со Штирлицем в исполнении Вячеслава Тихонова или американским актером Томом Харди. Один из комментаторов даже назвал его «космическим модником».

Однако другие с ними не согласились и написали, что в его внешности нет ничего особенного и что Баканов пытается копировать Илона Маска.

«Таких лиц, как у Гагарина, уже нет…» - написал один из пользователей.

До этого Баканов занимал должность замминистра транспорта, а ранее руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“ - единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что у Кремля нет никаких претензий к ушедшему в отставку экс-главе госкорпорации Юрию Борисову. Он объяснил это решение кадровой ротацией.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Баканова гендиректором Роскосмоса.

Ura.ru изучило, как интернет-пользователи оценивают внешность нового руководителя госкорпорации.

Интернет Отставки Роскосмос
07 февраля 2025, 08:58
В ГД допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе
Freepik
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Вопрос перехода на 36-часовую рабочую неделю в России возможен в видимой перспективе. Об этом в беседе c Lenta.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей», - сказала она.

По словам Бессараб, авторы законопроекта изучили подобный опыт изменения трудовых отношений в европейских странах и выяснили, что сокращение рабочей недели послужило для сотрудников стимулов эффективнее и быстрее выполнять свои задачи, а также меньше отвлекаться от работы.

Депутат добавила, что инициатива затронет сотрудников офисов, а также тех людей, которые работают в сфере торговли и предоставления услуг. Для работников производств сократить рабочую неделю не получится, поскольку «это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда России с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа.

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