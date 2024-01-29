Выжившему в мусоре йоркширскому терьеру из Петербурга сделают операцию

Йоркширскому терьеру из Санкт-Петербурга, выжившему в спрессованном мусоре, сделают операцию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа компаний «Первый Спецтранс» - оператор по работе с отходами в СЗФО.

Собаку обнаружили на мусорообрабатывающем заводе в Обухове в отходах, доставленных из разных районов города. Поначалу спасенному псу дали кличку Счастливчик, но в приюте назвали Брюликом.

Пока йорк остается в стационаре под круглосуточным наблюдением. Ветеринары стабилизировали состояние животного, а нефролог разрешил делать питомцу анестезию.

«Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше», - отметили в «Первом Спецтрансе».

У йоркширского терьера обнаружили болезни печени и почек, поэтому собаке нужны консультация диетолога и тщательно подобранная диета. Псу также потребуются дорогие препараты для поддержания работы сердца.

Несколько потенциальных хозяев уже заявили о желании забрать Счастливчика домой. Куратор питомца назначит с ними встречи после того, как йорка выпишут из клиники.

После спасения пса из мусора у него выявили несколько серьезных заболеваний , в том числе перелом ребер и коллапс трахеи.

Настоящих хозяев собаки найти не удалось: чип у Счастливчика не обнаружили, а клеймо на теле невозможно прочитать. Несколько человек, потерявших йоркширского терьера, звонили на завод в надежде, что в мусоре нашли их питомца, но приметы не совпали.