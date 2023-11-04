«Мне очень интересно на таких мероприятиях, учитывая, что я всю жизнь общался в спортивном пространстве. Спортивный путь я свой закончил, но конец одного пути - это всегда начало нового. Мне все интереснее познавать жизнь с другой стороны. Живя в Подмосковье, мне приятно осознавать, что регион развивается стремительными темпами», - сказал он.

Как отметил депутат, в Московской области появляются современные парки, стадионы и спортивные площадки и учебные заведения, власти возводят новые больницы, даже обычные остановки уже оснащены Wi-Fi.

Старое уважай, к новому стремись «Знаете, есть такое выражение: „Старикам - везде у нас почет, молодым - везде у нас дорога“. Я специально сказал наоборот эту фразу, потому что мы уже в другом времени живем. В Подмосковье так и есть: уважение к старшим, уважение к предкам. Это ведь те люди, благодаря которым мы сегодня живем, развиваемся», - пояснил собеседник «360».

Но сегодня - век новых технологий, поэтому в регионе созданы все условия для развития юношей и девушек. Молодые люди учатся, познают культуру, занимаются спортом.

«Ведь мы же все хотим жить в сильном государстве. Поэтому нужно, чтобы и молодежь у нас была сильная и умная, активная. А значит, мы будем как и сейчас: непобедимыми, сильными, великой державой!» - добавил Лебедев.

Выявить сильнейших По мнению бывшего боксера, в проведении подобных форумов есть спортивный интерес, соревновательный дух. Лебедев отметил, что наверняка буду выявлены лучшие регионы.

«Чтобы выявить сильнейших, взять с них пример и продолжить хорошее дело», - заключил он.

На форуме представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. «360» провел прямую трансляцию с места событий.

Президент Владимир Путин и все руководство страны может посетить международную выставку-форум.