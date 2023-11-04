04 ноября 2023, 12:54

«Выявить сильнейших и взять с них пример». Депутат Лебедев — о форуме «Россия»

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на мероприятии представляют все регионы России, в том числе Московская область. Чемпион мира по боксу, член совета депутатов городского округа Чехов Денис Лебедев заявил «360», что ему приятно осознавать, какими стремительными темами развивается Подмосковье.

«Мне очень интересно на таких мероприятиях, учитывая, что я всю жизнь общался в спортивном пространстве. Спортивный путь я свой закончил, но конец одного пути - это всегда начало нового. Мне все интереснее познавать жизнь с другой стороны. Живя в Подмосковье, мне приятно осознавать, что регион развивается стремительными темпами», - сказал он.

Как отметил депутат, в Московской области появляются современные парки, стадионы и спортивные площадки и учебные заведения, власти возводят новые больницы, даже обычные остановки уже оснащены Wi-Fi.

Старое уважай, к новому стремись «Знаете, есть такое выражение: „Старикам - везде у нас почет, молодым - везде у нас дорога“. Я специально сказал наоборот эту фразу, потому что мы уже в другом времени живем. В Подмосковье так и есть: уважение к старшим, уважение к предкам. Это ведь те люди, благодаря которым мы сегодня живем, развиваемся», - пояснил собеседник «360».

Но сегодня - век новых технологий, поэтому в регионе созданы все условия для развития юношей и девушек. Молодые люди учатся, познают культуру, занимаются спортом.

«Ведь мы же все хотим жить в сильном государстве. Поэтому нужно, чтобы и молодежь у нас была сильная и умная, активная. А значит, мы будем как и сейчас: непобедимыми, сильными, великой державой!» - добавил Лебедев.

Выявить сильнейших По мнению бывшего боксера, в проведении подобных форумов есть спортивный интерес, соревновательный дух. Лебедев отметил, что наверняка буду выявлены лучшие регионы.

«Чтобы выявить сильнейших, взять с них пример и продолжить хорошее дело», - заключил он.

На форуме представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. «360» провел прямую трансляцию с места событий.

Президент Владимир Путин и все руководство страны может посетить международную выставку-форум.

Спортсмены Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 13:25
Правительство допустило введение запрета на вывоз яиц и мяса кур
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Вывоз из России некоторых видов мяса кур и яиц могут запретить. Этот вопрос планируют рассмотреть в середине ноября 2023 года, сообщила ТАСС зампред правительства Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Минсельхоз выступил с такой инициативой. Данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию», - добавила она.

В России стабильность внутреннего рынка - важный приоритет. Причем как с точки зрения физического объема продовольствия, так и экономической доступности.

Минсельхоз России предложил на полгода запретить вывоз из страны отдельных видов мяса птицы. Такая мера необходима для сдерживания потребительских цен на социально значимую продукцию. Сейчас правительство заинтересовано в том, чтобы снизить стоимость бройлера, супового набора и крыльев. Перед Новым годом цены на эти товары могут подняться, но затем они опустятся.

Сельское хозяйство Продукты Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 13:08
Роскосмос покажет макеты ракет «Ангара» и «Амур-СПГ» на форуме «Россия»
Читайте нас в: Google Новости
Роскосмос на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ представил макеты космической обсерватории «Спектр-РГ» и Российской орбитальной станции, а также элементы ядерного буксира. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Посетители экспозиции в павильоне «Космонавтика и авиация» могут увидеть ракеты «Амур-СПГ», «Ангара», «Корона» и макет демонстратора многоразового крылатого ракетного блока «Крыло-СВ».

«Впервые можно увидеть элементы транспортно-энергетического модуля, включая массивную ядерную энергетическую установку, макет „Спектра-РГ“, РОС и другое», - говорится в сообщении.

В день открытия выставки к гостям с приветственным словом обратился исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и космонавты с борта МКС: Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. В рамках мероприятия посетители увидят главные достижения страны в различных сферах.

Роскосмос Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 11:29
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в тренировке системы ДЭГ
Читайте нас в: Google Новости
Общероссийская тренировка системы ДЭГ пройдет с 15 по 17 ноября. Поучаствовать в тестировании сервиса могут все россияне, за исключением москвичей. Жителей Подмосковья также пригласили проверить, как проходит онлайн-голосование.

Тренировка позволит на примере понять, что такое процедура ДЭГ. Все будет в точности как на настоящих выборах, только данные - тестовые.

Для того, чтобы поучаствовать в тестировании дистанционного электронного голосования, необходимо до 13 ноября подать заявление на портале госуслуг. В личный кабинет пользователя придет ответ. Статус «Учтено» означает, что избирателя допустили к тренировке.

Пробное онлайн-голосование пройдет с 08:00 15 ноября до 20:00 17 ноября. В регионах России его проведут по местному времени. Как и во время настоящих выборов, участнику нужно в удобное для него время авторизоваться на портале ДЭГ, а затем проголосовать в электронном тестовом бюллетене.

Система уже отлично себя зарекомендовала : выдержала атаки хакеров и позволила россиянам голосовать даже в больнице, на даче или в кафе. Нареканий к ДЭГ не было.

Во время выборов-2023 дистанционное электронное голосование проходило в 25 регионах страны, в 18 из них - впервые. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что доступ к дистанционному электронному голосованию через несколько лет будут иметь практически все регионы России.

Россия Выборы ДЭГ-2023
04 ноября 2023, 10:31
«Будут очень крутые активности». Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» попал на видео
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приближается открытие масштабной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, на которой посетителям продемонстрируют достижения страны в разных отраслях экономики. Корреспондент «360» Александр Молочко побывал у стенда Московской области и показал его на видео.

«Дорогие друзья, всем привет, Молочко на связи, и я уже на стенде Московской области на форуме „Россия“. Мы здесь все ждем, сегодня будут очень крутые активности», - отметил он.

Молочко продемонстрировал впечатляющую интерактивную платформу, с помощью которой организаторы представят достижения Подмосковья.

«Можно вот так приоткрыть дверцу и сделать шаг в Подмосковье. Мы оказываемся сразу же в будущем. Поэтому приходите, здесь очень-очень круто, мы вас ждем», - добавил корреспондент.

Выставка откроется сегодня и продлится до 12 апреля.

Ее планирует посетить президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на мероприятии можно увидеть полет мысли и технологическое исполнение. Он также назвал выставку рассказом о России по-новому.

Москва 2023 ВДНХ

Новости по теме