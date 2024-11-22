Выступление комика в Самаре отменили из-за шутки о Христе

Обращение к правоохранителям направили активисты центра «Сорок Сороков». Они обратили внимание на публикацию журналиста телеканала «Спас» Романа Голованова, который написал, что комик выдает всех русских за алкоголиков.

Шутка артиста касалась цены про «Красное Белое», в которой Демидов предположил, что это Иисус Христос открыл сеть алкогольных напитков.

После этого общественники из «Сорок Сороков» призвали писать на Демидова доносы в органы и привлечь его к уголовной ответственности за «унижение лиц русской национальности» и «публичное глумление над Господом Иисусом Христом», а также отменить предстоящие концерты.

В результате выступление комика 22 ноября в самарском баре «Вечно молодой» отменили.

Ранее юморист Максим Галкин* выступил на Кипре с новыми шутками о Христе и вызвал негодование в Сети.

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.