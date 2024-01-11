Выступивший против СВО протоиерей Уминский не пришел в церковный суд

«Не было заседания, он не явился. Заседание будет позже», - процитировало издание зампредседателя суда, профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина.

Он отметил, что с Уминским не смогли связаться, о причинах его неявки в суд пока ничего не известно.

По словам Цыпина, дело рассмотрят без обвиняемого, если тот без уважительных причин не придет в суд в третий раз.

Накануне Telegram-канал «Православие и зомби» сообщил о вызове священника в церковный суд 11 января и опубликовал скриншот указа. В документе указано, что протоиерею необходимо прийти в суд из-за церковного правонарушения, связанного с отказом от чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».

Настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. Поводом для этого послужила критика СВО со стороны священника.