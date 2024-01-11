11 января 2024, 17:46

Выступивший против СВО протоиерей Уминский не пришел в церковный суд

РИА «Новости»
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Протоиерей Алексей Уминский не пришел на заседание епархиального суда Москвы. Там должны были рассматривать его дело о неисполнении распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы, сообщил РБК.

«Не было заседания, он не явился. Заседание будет позже», - процитировало издание зампредседателя суда, профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина.

Он отметил, что с Уминским не смогли связаться, о причинах его неявки в суд пока ничего не известно.

По словам Цыпина, дело рассмотрят без обвиняемого, если тот без уважительных причин не придет в суд в третий раз.

Накануне Telegram-канал «Православие и зомби» сообщил о вызове священника в церковный суд 11 января и опубликовал скриншот указа. В документе указано, что протоиерею необходимо прийти в суд из-за церковного правонарушения, связанного с отказом от чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».

Настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. Поводом для этого послужила критика СВО со стороны священника.

Суд Религия Москва
11 января 2024, 18:09
Акция в поддержку белгородцев прошла на выставке «Россия» в Москве
Pxhere
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На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в День Белгородской области прошла акция в поддержку жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Представители других субъектов, посетители и дирекция выставки поддержали белгородцев открытками в форме сердца и тюльпанами. На стендах регионов появились надписи: «Белгород, наши сердца - с вами!». Цветы преобразили стенд области на выставке.

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», - подчеркнул белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Гости выставки «Россия» написали слова поддержки и пожелания на открытках и опустили их в специальные тубы на стенде региона.

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В знак поддержки местных жителей в Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади. Во многих других регионах отказались от новогодних ночных гуляний и фейерверков.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
11 января 2024, 17:37
«Трамп спровоцировал эрекцию». Конгрессвумен Джаяпал оговорилась на заседании
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Представительница конгресса Прамила Джаяпал оговорилась, заявив, что бывший президент страны Дональд Трамп «спровоцировал эрекцию». Об этом сообщил канал Fox News.

Она выступила на заседании юридического комитета палаты представителей, где обсуждали ситуацию с сыном президента США Хантером Байденом. Сейчас перед американскими политиками стоит вопрос, стоит ли обвинять его в неуважении к конгрессу за неявку по повестке. Он должен был прийти туда для дачи показаний по делу об импичменте Джо Байдена.

«Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но если мы собираемся говорить о вопиющих случаях, которые имели место быть или никогда не происходили, давайте скажем о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», - заявила Джаяпал.

Она имела в виду, что Трамп спровоцировал бунт (insurrection), но случайно произнесла похожее по звучанию в английском языке слово «эрекция» (erection). Конгрессвумен сразу же поняла свою оплошность и пошутила, что об эрекции тоже поговорят.

Джо Байден, которого тоже обсуждали в конгрессе, часто делает странные заявления. В декабре он оговорился на церемонии награждения за вклад в американскую культуру.

США Дональд Трамп
11 января 2024, 17:03
Павильон с пандами временно закроют в Московском зоопарке
РИА «Новости»
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Павильон «Фауна Китая» временно закроют с 12 января в Московском зоопарке, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

«Необходимо обеспечить пандам полный покой», - подчеркнули зоологи.

Сотрудники зоопарка добавили, что папа маленькой панды продолжит выходить к посетителям в уличный вольер.

Несколько дней назад москвичам показали, как кормят панду Катюшу в зоопарке. Она по-прежнему предпочитает молоко матери Диндин, хотя уже попробовала на вкус бамбук и различные игрушки.

Четырехмесячную малышку панду назвали Катюшей по итогам голосования на платформе «Активный гражданин». Среди других популярных вариантов были имена Маша и МоМо.

Животные Зоопарки Москва
11 января 2024, 15:45
Умер один из разработчиков «Спутника-V»
РИА «Новости»
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Один из создателей вакцины против коронавируса «Спутник-V» Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом RTVI рассказал главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Умер главный создатель вакцины „Спутник-V“, мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», - сказал он.

Альтштейн не назвал причину смерти.

Народицкий стал «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на базе которой произвели «Спутник-V», говорил его ученик Денис Логунов. Сейчас он занимает пост замдиректора Центра Гамалеи.

Борис Народицкий работал в этом центре с 2002 года. Он был главным научным сотрудником, руководил отделом генетики и молекулярной биологии бактерий. Народицкий является автором более 200 научных трудов, среди его наград есть орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Сейчас в России наблюдается вспышка коронавируса, а также гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Такие эпидемии называют тридемией.

Вакцинация Коронавирус в России и в мире

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