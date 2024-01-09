09 января 2024, 23:31

Выступившему в одном носке солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат

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Солисту группы «Щенки» Максиму Тесли (настоящая фамилия Моисеев) вручили повестку в военный комиссариат в суде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Такое решение приняли для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных.

Тесли повторил скандальный образ рэпера Vacio (настоящее имя - Николай Васильев), который явился на вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в носке на половом органе.

Во время концерта Тесли тоже вышел на сцену в одном носке на гениталиях. Во время выступления предмет гардероба упал, обнажив половой орган артиста. Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково накануне. В Генпрокуратуре музыканта решили проверить на пропаганду ЛГБТ*.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал солиста «Щенков» на 10 суток. Исполнителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Санкт-Петербург Суд Музыка
09 января 2024, 23:35
Танец старшеклассника с Кубани в костюме Снегурочки проверят на пропаганду ЛГБТ
Unsplash
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Управление образования Краснодарского края проверит на пропаганду ЛГБТ* сценку старшеклассников, сообщил Telegram-канал Readovka. Во время выступления переодевшийся в Снегурочку мальчик станцевал возле посоха Деда Мороза.

Провокационную сценку показали во время выступления школьной команды КВН в Динском районе. Старшеклассник сбросил с себя шапку и начал расстегивать шубу, используя посох как имитацию шеста и расхаживая вокруг него.

Школьники встретили выступление овациями, однако попавшие в открытый доступ видео разгневали их родителей, которые обратились в управление образования. Ведомство пообещало провести проверку как отдельной сценки, так и образовательного учреждения.

Представители районной администрации заявили, что официальных жалоб на представление они не получили. Необычную миниатюру они назвали пародией на похожий эпизод из мультфильма «Ну, погоди!».

Ранее гимназию Екатеринбурга обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за мальчиков, надевших женские платья на праздничный концерт.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Дети ЛГБТ Школьники Образование
09 января 2024, 23:08
Москвичка родила дочь в метро на станции «Нагатинская»
РИА «Новости»
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Женщина родила на станции «Нагатинская» московского метрополитена. Публикацию об этом разместили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сегодня вечером на станции метро „Нагатинская“ родилась девочка. Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов», - рассказали в ведомстве.

Представители дептранса отметили, что новорожденный появился на свет до приезда врачей. Дежурный по станции действовал четко по инструкции. Он вызвал медиков и закрыл место на станции с роженицей. Весь процесс сотрудник был рядом и помогал женщине. С ребенком и новоиспеченной мамой все хорошо.

Похожая история случилась в Москве в 2020 году. Женщина родила ребенка на станции «Электрозаводская». Роды у матери приняли работники метро и сотрудники полиции. В соцсетях опубликовали видеозапись со счастливой москвичкой. На кадрах видно, как сотрудница правоохранительных органов держит новорожденного, а очевидцы оказывают помощь родившей женщине.

Дети Врачи Женщины Метро Москва
09 января 2024, 22:39
Полковника полиции из Нижнего Тагила наказали за комментарий об избитой девочке
Unsplash
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Допустивший циничное высказывание об избитой 11-летней школьнице полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков получил строгое наказание. Об этом изданию Ura.ru сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов не должны выполнять функцию «диванных блогеров», публикуя свое мнение по вопросам, в которых они не разбираются. Представитель МВД напомнил, что связями с общественностью занимаются специальные сотрудники.

По словам Горелых, история Булгакова доказывает, что любой правоохранитель будет вынужден нести ответственность за свои поступки.

В конце декабря братья-пятиклассники набросились на девочку-сироту и начали бить ее ногами, в результате чего она получила травмы черепа и живота: из больницу ее выписали только спустя неделю.

Булгаков в своих соцсетях заявил, что историю вокруг избиения «раздули из ничего». После десятков негативных комментариев он удалил публикацию, однако слова полковника стали основанием для служебной проверки.

Дети Соцсети Полиция
09 января 2024, 21:34
Лавров выразил соболезнования в связи со взрывами в Иране
Pixabay
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом, выразив соболезнования из-за гибели людей в результате взрывов в городе Керман. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом на траурной церемонии генерала Касема Сулеймани, которая состоялась 3 января. Возле могилы военного прогремело два взрыва , жертвами стали не менее 89 местных жителей.

Российский и иранский министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий, направленных на борьбу с международным терроризмом. Они обменялись мнениями о ближневосточных и международных вопросах, которые представляют интерес для обеих стран. В частности, обсуждалась ситуация в секторе Газа и Красном море.

По данным иранских СМИ, одним из исполнителей теракта в Кермане был гражданин Таджикистана. Личность второго преступника еще не установили.

Сергей Лавров МИД РФ

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