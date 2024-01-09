Выступившему в одном носке солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат

Читайте нас в:

Такое решение приняли для постановки музыканта на воинский учет и уточнения данных.

Тесли повторил скандальный образ рэпера Vacio (настоящее имя - Николай Васильев), который явился на вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в носке на половом органе.

Во время концерта Тесли тоже вышел на сцену в одном носке на гениталиях. Во время выступления предмет гардероба упал, обнажив половой орган артиста. Солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково накануне. В Генпрокуратуре музыканта решили проверить на пропаганду ЛГБТ*.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал солиста «Щенков» на 10 суток. Исполнителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.