Выступающих с критикой из-за границы россиян предложили называть «недружественными релокантами»

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Он пояснил, что под само понятие релоканта подходят уехавшие из страны люди, которые продолжают работать на российские организации из-за границы. Это нейтральное определение, которое имеет право на существование и может оставаться таковым дальше.

«Должен существовать термин „недружественный релокант“, который подразумевал бы, что человек в свое время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», - заявил Хамзаев.

Депутат пояснил, что включает в эту группу представителей шоу-бизнеса и крупных олигархов, которые выступали с критикой России на Западе, а теперь вернулись обратно.

Хамзаев добавил, что понятие «недружественный релокант» нужно ввести в трудовом законодательстве и предусмотреть для подпавших под этот статус ограничения на трудоустройство, изменение налоговых отчислений, а также обязательный отчет по тратам в Минтруд - так же, как иностранные агенты передают данные в Минюст.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин второй день выступает с идеями о наказании для поддержавших Украину россиян, которые покинули страну. Сначала он пригрозил вернувшимся релокантам ссылкой в Магадан , а после предложил проверить их на государственную измену.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , заявил, что считает «мертвыми» людей с антироссийской позицией. При этом он отметил, что подавляющее большинство уехавших сами сделали свой выбор, но всегда могут вернуться на Родину.