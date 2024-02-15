Выставку в честь 225-летия Пушкина откроют в Москве

По его словам, экспозиция готова на 70–80%. Ее покажут почти во всех выставочных помещениях Государственного музея Пушкина на улице Пречистенка.

Гости увидят 1730 экспонатов из 44 музейных и архивных собраний, среди которых - подлинные рукописные листы, автографы Александра Пушкина, стихотворение «Полководец». Материалами с музеем поделились их хранители и держатели.

«Этими материалами с нами поделились главные хранители и держатели. Это, конечно, и Всероссийский музей Пушкина в Петербурге, и нельзя не поблагодарить Музеи Кремля, которые представляют для нас венцы, которыми венчался Александр Сергеевич с Натальей Николаевной в церкви Большого Вознесения», - уточнил директор музея.

Кроме того, мемориальную квартиру Пушкина в Москве отреставрируют к 6 июня.