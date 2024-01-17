17 января 2024, 21:55

Выставку «Россия» на ВДНХ посетил пятимиллионный гость

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Семилетняя девочка приехала в Москву на выставку «Россия» из Катайска. Ей вручили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщила пресс-служба мероприятия.

«Семья получила памятный подарок от АНО „Дирекция выставки достижений „Россия“ и правительства Вологодской области - сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией», - рассказали организаторы.

Девочке и ее родителям показали павильон № 75, в том числе экспозицию Вологодской области. Они познакомились с Дедом Морозом, который лично пригласил семью в гости.

Миллионная посетительница выставки «Россия» выиграла три билета на «Щелкунчика». Обладательницей подарка стала жительница Пензы, ей также проведут индивидуальную экскурсию в здании Центробанка.

В период с 3 по 8 января с выставкой-форумом «Россия» в Москве ознакомились около миллиона человек. Новый год на ВДНХ отпраздновали более 120 тысяч человек со всей страны.

Выставки Экскурсии Россия Дед Мороз Москва
17 января 2024, 22:48
Горячая линия для пострадавших при беспорядках заработала в Башкирии
РИА «Новости»
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Башкирская прокуратура открыла телефон горячей линии, куда могут обратиться пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

«Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции. Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 18:00», - уточнили в прокуратуре.

Там взяли на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков, в результате которых пострадали полицейские.

Следствие установило, что население Башкирии призывали выйти с протестами к Баймакскому районному суду. Акции специально запланировали во время заседания по уголовному делу против Фаиля Алчинова*.

Мужчину заподозрили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Целью протестов стало освобождение Алчинова* от уголовной ответственности, отметил в СК.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Уголовное дело Суд Башкирия Протесты Беспорядки
17 января 2024, 20:11
Наказания за ненасильственные преступления в России решили смягчить
РИА «Новости»
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Профильным комитетам Госдумы поручили проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анализом правоприменительной практики комитеты по госстроительству и законодательству, также по безопасности и противодействию коррупции займутся вместе с профильными ведомствами, с Генпрокуратурой и Верховным судом.

После этого им нужно будет вынести предложения по корректировке действующего законодательства, а именно - по совершенствованию уголовного наказания за преступления, которые совершили без применения насилия или угрозы его применения.

«Также необходимо привлечь к этой работе комитет по экономической политике, поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям», - указал Володин, пояснив необходимость обсуждения вопроса с деловым и бизнес-сообществом, чтобы учесть их предложения.

В Кремле отмечали, что в стране начали работу над проектом амнистии для ряда осужденных женщин.

Госдума РФ
17 января 2024, 20:05
Умер актер, который сыграл Сталина в фильме «Зоя»
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Известный актер Александр Вонтов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской в социальной сети «ВКонтакте», где артист трудился с 1977 года.

«С прискорбием сообщаем, что заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Александр Борисович Вонтов сегодня ушел из жизни», - указали в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что новость об уходе актера стала тяжелейшим ударом.

«Остроумный, яркий и строгий Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования его близким, а также всем почитателям творчества Вонтова», - добавили в театре.

О месте и дате прощания с артистом пока информации нет. Причина его смерти осталась неизвестной.

За годы службы в театре Александр Вонтов сыграл более 80 ролей. Он активно снимался в сериалах и кино, самой его заметной работой стала роль в картине «Зоя», где артист сыграл Иосифа Сталина.

Кино Фильмы Театры Актеры
17 января 2024, 19:21
Прощание с поэтом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве
РИА «Новости»
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Поэта и публициста Льва Рубинштейна проводили в последний путь в Москве. Церемония прощания прошла в ДК «Рассвет» в Столярном переулке. Друзья литератора, которые не смогли приехать, выступали по видеосвязи, сообщили «Известия».

Перед началом церемонии перед ДК выстроилась очередь, а траурный зал, где проходило прощание, оказался заполнен полностью.

«Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами пришли разделить наше горе», - обратилась к присутствующим дочь поэта Мария.

Рубинштейн тяжело пострадал в ДТП 8 января. Его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова. Литератора экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи боролись за его жизнь, но 14 января поэта не стало.

Поэта называли основоположником московского концептуализма наряду с Всеволодом Некрасовым и Дмитрием Приговым. Свой литературный путь поэт начал в конце 60-х годов прошлого века и создал собственный жанр - «карточки», в которых объединил вербальное, изобразительное и перформативное искусства.

Литература Москва

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