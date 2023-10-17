Выставку об истории профессионального образования открыли в центрах госуслуг в Москве

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Жителям столицы представят тематические вырезки из газет и журналов, а также архивные документы. Одна часть экспозиции расскажет, как на рубеже XIV–XVI веков Москва стала центром формирования городских ремесел, как создавались токарные, плотницкие, швейные мастерские, а также развивалось ювелирное, иконное, переплетное дело.

Другую часть выставки посвятят рубежу XIX–XX столетий. В это время в столице совершали научно-технические открытия. Специалисты создавали автомобили, паровозы, самолеты и многое другое.

Кроме этого, горожане не только увидеть, но и услышат об истории столичного образования. Для них подготовили видеоматериалы и аудиоэкскурсии. Посмотреть выставку можно будет и онлайн на сайте Главархива.

В районных центра госуслуг она будет работать без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, а во флагманских - с 10:00 до 22:00.

Ранее Музей Транспорта Москвы рассказал о будущей экспозиции. На ней представят 53 транспортных средства.